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среда, 25 ноября 2020 19:55

Киевлянин придумал доставку "выходного дня"
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Самый популярный десерт в кофейне-торт Наполеон. Кусочек стоит в среднем 55 грн
Фото: Александр Витюк
Самый популярный десерт в кофейне-торт Наполеон. Кусочек стоит в среднем 55 грн
Самый популярный десерт в кофейне-торт Наполеон. Кусочек стоит в среднем 55 грн
Самый популярный десерт в кофейне-торт Наполеон. Кусочек стоит в среднем 55 грн
Самый популярный десерт в кофейне-торт Наполеон. Кусочек стоит в среднем 55 грн

Киевляне Александр и Оксана Витюк делают необычную доставку в метре от дверей кафе. Так работают в карантин. Муж говорит, чтобы не закрыться были вынуждены попробовать такой ход. Большинство клиентов покупают сладости по визуальному виду. Если продавать исключительно онлайн, то уменьшится количество покупателей.

Четыре года назад они открыли кондитерскую Milly Filly. Сначала неправильно прочитали название французского десерта, а потом это название им так понравилось, что решили оставить.

"Мы специализируемся именно на тортах "Наполеон". Делаем более 30 вариантов, но особенность их в том, что тесто должно оставаться легким и хрустящим", - говорит Александр.

Сначала начали с производства тортов, которые доставляли в разные кофейни, а затем открыли 3 кофейни, но позже две закрыли. Владелец говорит, это закономерно, ведь они новички в таком бизнесе, поэтому делали ошибки и их исправляли. Ранее Александр был логистом. А его жена работала в бухгалтерии.

"Первые торты продавали на фестивале уличной еды. У нас тогда разобрали все. Мы подумали, что людям это интересно и нужно", - говорит Александр.

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Сначала занимались собственным делом после работы, а все средства, которые получали от продажи тортов вкладывали в совершенствование производства, искали и учили персонал.

"Когда открывались то чтобы заинтриговать посетителей, использовали даже прием, что можно не платить за десерт, когда невкусно. Немного опасались, что люди массово не будут платить, но такого не произошло. Только один раз имели клиента, которому не понравились лепешки в торте", - вспоминает мужчина.

Самый популярный десерт-торт "Наполеон". Целый торт стоит в среднем от 500 до 700 грн. Супруги также делает тортики для двоих, их удобно заказывать на романтический ужин. Несколько лет назад они разработали сайт, на котором принимают заказы и развозят их по всему городу.

Львовяне Анатолий и Оксана Кептнари готовят чоронслив и продают его через соцсети.

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ноября

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