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воскресенье, 12 сентября 2021 10:53

Китай расширяет влияние на Европу - исследование

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Китай расширяет влияние на Европу - исследование
Китай злоупотребляет юридическими дырками и коррумпированными привычками для расширения своего влияния в Центральной и Восточной Европе, по словам представителя болгарского Центра исследований демократии Мартина Владимирова. Фото: pexels.com

Китай увеличивает свое экономическое присутствие в Центральной и Восточной Европе. Становится крупнейшим торговым партнером региона и влияет на политику.

Об этом говорится в исследовании "Радио Свобода" со ссылкой на отчет болгарского Центра исследований демократии.

Растущее экономическое присутствие Пекина в Центральной и Восточной Европе в течение последнего десятилетия совпала со снижением юридических и управленческих стандартов. Вызвала беспокойство относительно состояния окружающей среды и роста уровня задолженности в регионе, свидетельствует исследование.

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Влиятельное присутствие Китая сделал возможным приток грантов, займов, экономических уступок, поступлений в капитал местных компаний или выкупа их за время с 2009 года на сумму, по оценкам, в $14 млрд. А также вложения в инфраструктурные, энергетические и телекоммуникационные проекты на оцениваемую сумму в $50 млрд.

Чем больше страна финансово привязывается к Китаю и чем выше становится доля китайских инвестиций в ее валовом внутреннем продукте, "тем больше вероятность", что Китай будет злоупотреблять проблемами с верховенством права в свою пользу, чтобы расширить "свое экономическое и политическое влияние", также говорится в исследование.

"Это зловещий круг, в котором авторитарные режимы, такие, как Китай, злоупотребляют юридическими дырками и коррумпированными привычками для расширения своего влияния на местах. Такие сети дают возможность для большего притока капитала, а это приводит к большему упадку. Данные свидетельствуют о сильной взаимозависимости между притоком китайских денег и снижением качества управления", - говорит один из авторов отчета Мартин Владимиров. Руководит энергетической и климатической программой Центра исследований демократии.

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По данным отчета, Босния и Герцеговина, Венгрия, Черногория и Сербия испытали наибольший упадок в исследуемых категориях из-за роста китайских инвестиций, по условиям которых поддерживаемые Пекином компании получают налоговые исключения, возможности обходить требования местных законов о труде и другие разновидности льгот.

На Западных Балканах "местные компании в регионе с тесными связями с властью прямо выступали за воплощение проектов" из Китая. Многие из этих местных бизнесов имели коммерческую заинтересованность действовать "как мост между Китаем и правительствами этих стран".

"Все эти виды деятельности формально легальные. А общий результат заключается в том, что правительственные институты уже не регулируют деятельность китайских компаний, и эти институты перестают служить общественным интересам. Зато помогают частным интересам в виде политически связанных конгломератов или местных олигархов", - говорит Владимиров.

Присутствие Китая в Центральной и Восточной Европе нарастает. Особенно на Балканах, где Пекин в последние годы инвестировал миллиарды долларов и усилил беспокойство в западных политических кругах относительно того, что этот регион становится финансово зависимым от Пекина.

Сербия является примером этого. Превратилась в витрину различных китайских инициатив - от технологий телекоммуникаций и слежения до здравоохранения во время коронавирусной пандемии, - которые могут перенимать и соседние страны.

Китайские инвестиции в добычу угля и увеличение углеродных выбросов могут также помешать странам Западных Балкан вступить в Евросоюз, отмечают исследователи.

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