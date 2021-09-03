По телевидению запретили показ "недостаточно мужественных" мужчин

Власти Китая запретили телеканалам транслировать образ мужчин с женской внешностью.
Об этом сообщило издание Associated Press.
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Телекомпаниям больше нельзя показывать "недостаточно мужественных" мужчин. Медиа обязали избегать продвижение "вульгарных интернет-знаменитостей".
Вместо этого китайские власти предложили поощрять изображениями "замечательной китайской традиционной, революционной культуры и продвинутой культуры социализма".
Власти страны боятся, что китайские звезды перенимают облик и моду в Южной Корее и Японии. По мнению чиновников, это не побуждает китайскую молодежь быть "более мужественными".
В стране также усилили контроль над знаменитостями. На телеканалах запретили показывать звезд, "нарушающих общественный порядок".
В Северной Корее молодежи категорически запретили перенимать сленг, моду, прически и музыку Южной Кореи. В частности, запрет касается песен в стиле k-pop. Таким образом КНДР хочет ликвидировать любое внешнее воздействие. За нарушение нового закона предусматриваются суровые санкции, тюрьма или даже смертная казнь.
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