По телевидению запретили показ "недостаточно мужественных" мужчин

В Китае запретили показывать по телевизору феминных мужчин. Фото: regnum

Власти Китая запретили телеканалам транслировать образ мужчин с женской внешностью.

Об этом сообщило издание Associated Press.

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Телекомпаниям больше нельзя показывать "недостаточно мужественных" мужчин. Медиа обязали избегать продвижение "вульгарных интернет-знаменитостей".

Вместо этого китайские власти предложили поощрять изображениями "замечательной китайской традиционной, революционной культуры и продвинутой культуры социализма".

Власти страны боятся, что китайские звезды перенимают облик и моду в Южной Корее и Японии. По мнению чиновников, это не побуждает китайскую молодежь быть "более мужественными".

В стране также усилили контроль над знаменитостями. На телеканалах запретили показывать звезд, "нарушающих общественный порядок".

В Северной Корее молодежи категорически запретили перенимать сленг, моду, прически и музыку Южной Кореи. В частности, запрет касается песен в стиле k-pop. Таким образом КНДР хочет ликвидировать любое внешнее воздействие. За нарушение нового закона предусматриваются суровые санкции, тюрьма или даже смертная казнь.