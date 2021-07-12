"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной

"Нужно учитывать, как играет Китай, как работает его дипломатия, что происходит в Европе", говорит Юлия Осмоловская. Фото: ВВС

Украина – это сложный партнер для Китая, так как на европейских рынках может составить конкуренцию. Однако сближение Украины и Китая, о котором говорят на фоне соглашения о кредитах и заявления "слуг народа" о пользе опыта компартии КНР, может стать полезным для США. Украина же должна следить за экономическими ловушками китайских кредитов и позиции КНР по оккупированному Крыму.

Какие опасности несут деньги Китая и на что еще надо обратить внимание – в интервью Gazeta.ua рассказала Юлия Осмоловская, исполнительный директор Института безопасности Восточной Европы, експертка-международница.

Как оценят маневры команды президента Владимира Зеленского в сторону Китая наши западные партнеры?

Эти маневры можно оценивать по-разному. На первый взгляд выглядит так, что Украина делает непоследовательные движения между двумя глобальными игроками – США и Китаем, которые находятся в напряженных конкурентных отношениях. Но такое маневрирование может иметь геополитический смысл, в том числе для США. Сейчас США очень чутко реагируют на любые формы сближения Китая с Россией. Они опасаются, что может формироваться биполярное противостояние. В каком стратегическое сближение России и Китая будет играть против интересов Штатов. Любые маневры Украины в контексте усиления сотрудничества с Китаем в Америке могут рассматривать как ход, чтобы уменьшать эти стратегические связи Китая с Россией. Поскольку Китай будет вынужден балансировать в своих отношениях между военным конфликтом Украины и РФ и не занимать откровенно пророссийскую сторону и придерживается нейтральной позиции. Это может препятствовать стратегическому сближению КНР с РФ. При таком взгляде на ситуацию, Штаты могут быть заинтересованы в нормализации фона отношений Украина-Китай. Восприятие активизации нашего сотрудничества с Китаем будет зависеть от того, насколько украинская дипломатия сможет аргументированно объяснить эту геополитическую выгоду для Америки.

Если говорить о самой сути соглашения, на что обратить внимание? Риски и преимущества для Украины имеем?

Нужно учитывать, как играет Китай, как работает его дипломатия, что происходит в Европе. Сейчас мы говорим об экономической экспансии Китая в Европе как часть стратегии распространения своего геополитического влияния в Евразии. Здесь стоит упомянуть и о Covid-дипломатии, которую так же использует КНР как инструмент своей дипломатии. Впрочем, некоторые политики, в том числе в Европе, склонны рассматривать вакцину, как инструмент гибридной войны за сферы влияния. Где Китай является одним из важных игроков. Современным отношениям КНР с ЕС присуща определенная напряженность. Это приводит также к проблемам в заключенной большой комплексной инвестиционной сделки с Китаем. Причины этого известны. Они связаны с уже имеющимся опытом реализации двусторонних соглашений КНР с государствами-членами ЕС. Инвестиционные проекты, предусматривающие эти двусторонние соглашения в рамках глобальной китайской стратегии "Один пояс, один путь", сталкиваются с рядом проблем. Значительная часть из них являются экономически убыточными для государств-партнеров. Льготные китайские кредиты на их реализацию создают для таких стран экономическую ловушку.

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Какие это проявляется в странах ЕС?

Последний случай, который заставил европейцев пересматривать подходы и отношение к инициативе "Один пояс, один путь", – это ситуация с Черногорией. Эта страна обратилась к ЕС с просьбой помочь закрыть проблемный кредит в миллиард евро, который получила в Экспортно-импортном банке Китая на реализацию совместного инвестиционного проекта. Он оказался убыточным. И таких проблемных китайских проектов в Европе очень много. Сейчас в Европейском Союзе прорабатывают инициативу проведения надлежащего скрининга того, что обещали в рамках двустороннего инвестиционного партнерства Китая с государствами-членами ЕС, фактически реализовали, какой реальный объем китайских инвестиций. Многие европейские партнеры критически относятся к этой китайской инициативе, потому что обещали много, а получили мало. В реализации своего инвестиционного сотрудничества с Китаем в рамках подобного двустороннего инвестиционного соглашения украинская власть должна учитывать этот факт. В только что заключенном межправительственном соглашении кредитором как раз и выступает государственный Экспортно-импортный банк Китая. А сама сделка касается инфраструктурных проектов в Украине. Негативный опыт европейских стран должен быть в фокусе нашего внимания.

Какие преимущества могут быть для Украины?

Логику действий украинской власти можно понять. Мы не заинтересованы создавать большое напряжение и проблемы в отношениях со страной, которая входит в тройку крупнейших торговых партнеров Украины и является одним из самых влиятельных мировых игроков. Подписание такого рамочного межправительственного инвестиционного соглашения с Китаем можно считать определенной компенсацией и попыткой Украины уменьшить напряжение в двусторонних отношениях, возникшее из-за ситуации с "Мотор Сич". По отдельным оценкам, именно из-за позиции США, Украину заставили отозвать предыдущие контрактные договоренности с Китаем и работать в категориях национализации предприятия, относящегося к стратегической отрасли. Заключение нового соглашения, которое потенциально касается целого ряда инфраструктурных проектов, можно считать определенным компенсатором китайской стороне. Хотя практическая реализация такого соглашения будет понятна только со временем.

Экономические риски для Украины имеем? Что положительного?

Новое соглашение должно давать сигнал китайским партнерам – Украина готова работать дальше. А как это делать – надо анализировать. Из того, что известно в публичной плоскости (полное содержание сделки не разглашается – Gazeta.ua), соглашение не содержит конкретных прямых обязательств правительственных структур брать ответственность за реализацию проектов. Стороны демонстрируют политическую волю способствовать своим компаниям в реализации совместных проектов. Конкретных экономических рисков сделка не несет, поскольку она рамочная. Большинство экономических рисков будет определяться конкретными кредитными соглашениями под отдельные инвестиционные проекты.

Как оценивать слова председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамия об опыте коммунистической партии Китая?

Здесь можно посмотреть на общий подход власти в комплементарности в отношении Китая, который мы наблюдаем в последнее время. Далее важно детализировать, что именно Арахамия имел в виду. Вряд ли он говорил о том, что нужно брать Компартию Китая как образец, поскольку есть определенные вопросы к тому, насколько демократической является действующая власть в Китае. Похоже, что Арахамия ссылался к конкретным моментам партийного строительства, с чего можно брать пример. Например, присутствие организации партии в каждом городе, четкая партийная дисциплина. Он определил одну общую ценность – что и "Слуга народа", и КПК служат интересам народа. Но это довольно абстрактная история, потому что так можно сказать о многих партиях.

А как оценивать отзыва голоса за резолюцию о притеснениях нацменьшинства в Китае? И можно ли говорить о шантаже вакциной со стороны Китая?

Ситуацию с отзывом украинской стороной своего голоса под резолюцией о притеснениях национального меньшинства уйгуров в Китае можно воспринимать как маркер того, как работает китайская дипломатия. Конечно, официальные лица Украины будут отрицать, что имел место определенный шантаж со стороны Китая или вакциной, или экономическим сотрудничеством. Но можно предположить, что связь могла иметь место, поскольку такая дипломатическая тактика Китая в более широком смысле известна. И их за это критикуют наши европейские и американские партнеры.

На какие особенности отношений с Китаем надо внимательнее присмотреться? Чего остерегаться?

Нужно понимать китайскую дипломатию. Для Китая их национальные интересы являются приоритетом. То, каким образом достигают важные цели – вопрос второстепенный. Поэтому Китай всегда будет действовать таким образом, который им подходит. Для нас это может создавать определенные ловушки. Например, как стратегия "Один пояс, один путь". Китай через экономическую зависимость создает комфортную ситуацию для распространения своего геополитического влияния. Украина должна на это обращать внимание. Второй момент. Китай – это сложный партнер для нас. Вряд ли он может быть союзником. Так как Украины для Китая – это конкурент на европейских рынках, который имеет определенные преимущества. Начиная от географического расположения (у нас не так много времени нужно на логистику товаров в Европу), качества украинских товаров (например, обувь или продукция легкой промышленности), себестоимость рабочей силы и тому подобное. Мы можем конкурировать с Китаем. Поэтому, естественно ожидать, что КНР не будет заинтересован в том, чтобы создавать себе конкурента в географической близости к ЕС.

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На что еще нужно обратить внимание?

Третий момент – для Китая отношения с РФ также в определенной степени стратегические. Хотя они понимают, что здесь никогда не будет альянса, которого боятся в США. Россию Китай воспринимает как инструмент реализации своих геополитических целей в большой игре в треугольнике США – РФ – Китай. Именно поэтому КНР не будет портить отношения с Кремлем и выступать открыто на стороне Украины, особенно, когда речь идет о войне. Четвертый момент. Практичный. Реализация проекта "Один пояс, один путь" – это транспортные, инфраструктурные, энергетические проекты, которые связывают Азию и Европу. Китай пытается найти наиболее оптимальные географические пути для его реализации. В этом контексте оккупированный Крым также потенциально привлекательная территория для КНР. По отдельным неподтвержденным данным, Китай уже работает или, по крайней мере, обсуждает с Россией ряд проектов, которые могут проходить по территории полуострова. Здесь Украина должна следить. Как Китай будет реализовывать прокладки пути через Крым – будет сотрудничать он с Россией или с Украиной. Или примет решение не рассматривать эту территорию вообще – вопрос пока открытый. Но может стать потенциально проблемным для нас.

6 июля стало известно, что 30 июня 2021 министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр коммерции Китая Ван Веньтао подписали межправительственное соглашение о расширении сотрудничества в области строительства инфраструктуры. Кредит на $1 млрд планируется направить на Кременчугский мост и новую дорогу вокруг Киева. Кабинет министров шесть дней скрывал соглашение с Китаем, писало издание "НВ". Позже председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, пишет китайское агентство новостей "Синьхуа", что партия "СН" хочет перенять опыт Коммунистической партии Китая в управлении экономикой. В июне американское агентство Associated Press сообщило, что Китай оказывал давление на Украину, чтобы отказалась от поддержки призыва к пристальному контроля за правами человека в западном китайском регионе Синьцзян. Китай якобы угрожал задержать вакцины против коронавируса.