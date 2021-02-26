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пятница, 26 февраля 2021 04:17

Китай полностью победил бедность - Си Цзиньпин

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Китай полностью победил бедность - Си Цзиньпин
Си Цзиньпин заявил, что в Китае победили бедность. Фото: Reuters

Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что в стране удалось полностью искоренить абсолютную бедность.

В наибольшей по населению стране мира абсолютная бедность ликвидирована, китайский лидер заявил на собрании по случаю награждения тех, кто отличились в борьбе с бедностью, передает Синьхуа.

За восемь предыдущих лет последние 98,99 млн крестьян, живших за чертой бедности, были выведены из нищеты. Из списка бедных исключены 832 уезда и 128 тыс. сел.

Всего с начала реализации политики реформ и открытости в конце 1970-х годов 770 млн сельских жителей лишились бедности в соответствии с действующим в Китае критериями.

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Некоторые эксперты в области глобальной политики отмечают, что Китай устанавливает низкую планку в определении бедности. Так, в сельских районах бедностью считается уровень доходов менее 4 тысяч юаней в год (620 долларов), то есть около 1,69 доллара в день. Соответствующее предельное значение, установленное Всемирным банком, составляет 1,90 доллара в день.

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