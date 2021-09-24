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воскресенье, 26 сентября 2021 06:05

Киллеры убили гангстера прямо в зале суда

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Киллеры убили гангстера прямо в зале суда
Скриншоты убийства гангстера в суде / Indian Express

Печально известного индийского гангстера застрелили в зале суда двое киллеров, замаскированных под адвокатов.

Убийц в ходе перестрелки застрелила полиция. Об этом пишет Indian Express.

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Самый разыскиваемый бандит в Дели, 30-летний Джитендер Гоги, присутствовал на судебном заседании по делу об убийстве. В прошлом году его арестовали по обвинению в покушении на убийство, вымогательстве, незаконном хранении оружия, угоне автомобилей и захвате земель. Наемные убийцы ждали в зале суда, когда Гоги вызвали на допрос. Через несколько минут после его прибытия убийцы выхватили пистолеты и открыли огонь.

В гангстера попали шесть пуль, и его доставили в ближайшую больницу, где он скончался. Вооруженная полиция на месте застрелила двух убийц.

Власти заявили, что это были члены конкурирующей местной банды, но их имена не разглашаются.

По данным местных СМИ, боевики были членами банды, возглавляемой заключенным в тюрьму гангстером Тиллу Тайпурия. Убийство произошло через несколько месяцев после того, как один из соратников Гоги сбежал из-под стражи, когда прибыл в зал суда.

Власти Индии расследуют дело, в котором 15-летняя девочка неоднократно подвергалась групповому изнасилованию в течение примерно девяти месяцев. Полиция Мумбаи арестовала 28 человек в связи с предполагаемыми изнасилованиями, которые начались в январе.

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26
сентября

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