Арестовали 28 мужчин, которые несколько месяцев насиловали 15-летнюю

Протест против изнасилований и бездеятельности полиции в индийской столице Дели / Reuters

Власти Индии расследуют дело, в котором 15-летняя девочка неоднократно подвергалась групповому изнасилованию в течение примерно девяти месяцев.

Полиция Мумбаи арестовала 28 человек в связи с предполагаемыми изнасилованиями, которые начались в январе. Об этом пишет ВВС.

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Все началось с того, что парень девушки изнасиловал ее и снял на видео. Затем он и его друзья использовали запись, чтобы шантажировать ее и вынудить заняться с ними сексом. Власти заявили, что групповые изнасилования произошли в разных пригородах Мумбаи. Девушка наконец сообщила о случившемся в полицию. Она назвала имена 33 насильников, и сказала, что знает почти всех их.

Известное групповое изнасилования женщины в автобусе в 2012 году вызвало всеобщее возмущение в стране. Тогда Индия ввела жесткие законы для борьбы с преступлениями сексуального характера. Но, несмотря на повышенное внимание, это все еще остается серьезной проблемой в стране.

В 2020-м "Национальное бюро регистрации преступлений" Индии зарегистрировало больше 28 тыс. случаев изнасилований - почти 77 случаев в день. Участники кампании говорят, что фактические цифры намного выше. Многие не сообщают о преступлениях, поскольку изнасилование по-прежнему считается запретной темой для многих в индийском обществе.

В мае этого года 29-летнему волынянину, который систематически насиловал малолетнего мальчика и создавал порнопродукцию с его участием, вынесли приговор. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.