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пятница, 21 мая 2021 10:50

Мужчина насиловал 13-летнего крестника и снимал порно
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29-летнему волынянину, который систематически насиловал малолетнего мальчика и создавал порнографическую продукцию с его участием, вынесли приговор.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Фото: Киевская городская прокуратура

"Мужчина признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорен к 13 годам лишения свободы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что под стражу преступника взяли еще в мае 2020-го.

"Летом 2018 года мужчина, пользуясь беспомощным состоянием 13-летнего крестника, вступал с ним в половые сношения и снимал этот процесс на видео. Созданный при участии ребенка порноконтент злоумышленник сбывал в анонимном сегменте сети интернет", - добавили в сообщении.

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Во время обысков по месту жительства мужчины изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны с изображениями порнографического характера с участием ребенка.

До вступления приговора в законную силу обвиняемый находится под стражей.

Жительница Каменского Днепропетровской области обратилась в полицию и сообщила, что ее 13-летнего сына изнасиловал 36-летний мужчина. Инцидент произошел на даче у подозреваемого. При первой же возможности мальчик обратился к прохожему за помощью с просьбой отвезти его в полицию.

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Дата
21
мая

Начали издавать "Украинский альманах"

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