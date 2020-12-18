Кибератаки на США. Хакеры получили доступ к сетям управления по ядерной безопасности

Американские эксперты продолжают расследовать эти инциденты. Фото: pixabay.com

Национальное управление по ядерной безопасности Америки, а также Минэнерго США заявили, что в рамках масштабной кибератаки хакеры получили доступ к их сетям.

Сети Федеральной комиссии по регулированию энергетики, Национальных лабораторий Сандяя и Лос-Аламос в Нью-Мехико и Вашингтоне и отдела безопасности перевозок департамента Управления энергетики были атакованы, сообщает Politico.

"Вредоносное ПО было изолировано для деловых сетей и не повлияло на важные функции безопасности, в том числе и на Национальное управление США по ядерной безопасности", - сказано в заявлении представителя Минэнерго Шейлин Хайнс.

Американские эксперты продолжают расследовать эти инциденты, устанавливая, каким образом хакерам удалось попасть во внутренние сети организаций.

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Хакеры украли данные Министерства финансов США, а также управления по коммуникациям и информации. Они действовали при поддержке иностранного правительства и получили доступ к внутренней электронной переписке ведомства.