Кибератаки на США. Байден готов к решительным шагам

Компьютерные сети федерального правительства США подверглись серьезной кибератаке. Фото: REUTERS

Джо Байден пообещал сделать приоритетным вопрос кибербезопасности и пригрозил всем, кто окажется причастным к кибератакам на США.

"Я хочу четко заявить: моя администрация определит безопасность в киберпространстве приоритетом на всех уровнях власти. И с момента обретения полномочий мы сделаем борьбу за кибербезопасность приоритетной", - говорится в официальном заявлении Байдена, распространенном штабом избранного президента, передает Укринформ.

Он подчеркнул, что кибербезопасность станет императивом для правительства и пообещал усилить партнерские отношения с частным сектором и расширить инвестиции в этой сфере.

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"Однако хорошей защиты недостаточно - нам нужно помешать нашим противниками и удержать их от масштабных кибератак", - отметил избранный президент США.

По мнению Байдена, добиться этого можно, если вместе с союзниками и партнерами выдвинуть "существенную цену" всем, кто причастен к кибератакам.

"Наши противники должны знать, что как президент я не буду стоять в стороне во время кибератак на нашу страну", - отметил Джо Байден.

Это заявление Байдена прозвучало после официального подтверждения спецслужбами США масштабной кибератаки на компьютерные сети федерального правительства и ряда компаний. СМИ связали с масштабной кибератакой против Штатов российские спецслужбы.