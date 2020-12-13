Хакеры украли данные Минфина и управления по коммуникациям по приказу иностранного правительства - СМИ

Взломщики имели доступ к электронной почте сотрудников органов в течение нескольких месяцев. Фото: Pixabay

Хакеры украли данные Министерства финансов США, а также управления по коммуникациям и информации. Они действовали при поддержке иностранного правительства.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, хакерам доступен трафик электронной почты в этих ведомствах. Взломщики имели доступ к электронной почте сотрудников органов течение нескольких месяцев. В частности, хакерам удалось обойти средства защиты и аутентификации от Microsoft.

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В правительстве США обеспокоены случившимся. В субботу по этому поводу собирался Совет нацбезопасности и обороны. Они подозревают, что в будущем хакеры могут получить доступ к данным других ведомств.

Ранее в СНБО сообщили, что американская компания FireEye, которая специализируется на кибербезопасности, подверглась мощной кибератаки. Поэтому существуют угрозы для кибербезопасности Украины.