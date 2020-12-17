Американские спецслужбы прокомментировали кибератаку на правительственные структуры

Для расследования взлома сформировали единую координационную группа по кибербезопасности. Фото: pixabay.com

Компьютерные сети федерального правительства США подверглись серьезной кибератаке, которая продолжается.

Об этом говорится в совместном заявлении аппарата директора национальной разведки, ФБР и Агентства по обеспечению кибербезопасности Америки.

"Это развивающаяся ситуация, и, хотя мы продолжаем работать над тем, чтобы в полной мере понять масштабы этой кампании, мы знаем, что эта кибератака коснулась сетей внутри федерального правительства", - сказано в заявлении.

Для расследования взлома сформировали единую координационную группа по кибербезопасности.

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В субботу хакеры взломали систему Министерства финансов США и национального управления по телекоммуникациям и информации, а именно получили доступ к внутреннему электронной переписки ведомства.