СМИ нашли российский след в кибератаках на Минфин США

Источники агентства отметили, что атака российских хакеров не ограничивается одной организацией. Фото: pixabay

Злоумышленники, которие сломали доступ к внутренней электронной переписке Министерства финансов США, могут работать на Россию.

Эксклюзивное расследование опубликовали журналисты Reuters, передает "Укрінформ".

"Трое людей, знакомых с расследованием, заявили: считается, что Россия несет ответственность за атаку", - написали в сообщении.

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Издание предупреждает, что раскрытые взломы могут быть "верхушкой айсберга". По словам 2 источников, атаки на американский Минфин связанные с недавно раскрытым взломом крупной американской компании по кибербезопасности FireEye, которая обслуживает государственные и коммерческие организации. С кибератакой также столкнулась ІТ-компания SolarWinds, обслуживающея государственных заказчиков в исполнительной ветви власти, вооруженных силах и спецслужбах США.

Источники агентства отметили, что атака российских хакеров не ограничивается одной организацией, а есть "масштабной кампанией кибершпионажа, направленной против правительства США и его интересов".

Журналисты Reuters сообщили, что пока не получили официальных комментариев к своим материалам от официальных лиц из Министерства финансов США.

В субботу хакеры взломали систему Министерства финансов США и национального управления по телекоммуникациям и информации, а именно получили доступ к внутреннему электронной переписки ведомства.