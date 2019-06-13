Фото: Twitter/@KensingtonRoyal

Кейт Миддлтон поразила поклонников новым образом во время визита в организации Action on Addiction. Там помогают наркозависимым людям и их семьям.

Герцогиня была в роскошном белом платье в полоску, с обнаженными плечами. Одежду выбрала из коллекции Barbara Casasola. Эффектный образ дополнила серебристыми туфлями от знаменитого Jimmy Choo, стоимость которых достигает $640, и клатчем Wilbur&Gussie, пишет 24tv.ua.

Во время официального мероприятия Кейт Миддлтон пообщалась с представителями Action on Addiction и выступила с речью. Герцогиня Кембриджская подчеркнула важность работы организации и поздравила людей, которые преодолели наркозависимость.

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Кроме этого, заглянула на кухню и пообщалась с кулинарами, которые угощали гостей на гала-ужине. Среди них были и те, кто раньше лечил наркозависимость.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон в Уэльсе во время визита в город Ньюборо приняли участие в уборке пляжа с учениками местной школы и активистами. Ньюборо расположен на берегу Ирландского моря. Активисты совместно со школьниками время от времени проводят уборку на пляжах.