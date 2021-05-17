Казанского убийцу посадили в камеру-одиночку с видеонаблюдением

Россиянина Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в казанской гимназии, поместили в СИЗО в отдельную камеру с круглосуточным видеонаблюдением.

На условия содержания он не жалуется, пишет "Газета ОНК".

После завершения следственных действий Галявиева направят на психиатрическую экспертизу.

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Утром 11 мая в Казани в школе № 175 на улице Джаудат Файзи произошла стрельба. Ее устроил 19-летний Ильназ Галявиев.

Погибли девять человек. Двое школьников разбились насмерть при попытке спастись.

На допросе Галявиев называл себя "богом" и рассказал, что прошлым летом в нем "начал пробуждаться монстр". Мотивом нападения он назвал ненависть к людям.

Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца.