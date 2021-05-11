Казанский стрелок готовился к массовому убийству в школе несколько месяцев

Ильназ Галявиев готовился к массовому убийству с февраля 2021 года. Фото: life

19-летний Ильназ Галявиев, которого называют "казанским стрелком" из-за стрельбы в школе №175 в Казани, купил ружье в Йошкар-Оле. Момент покупки зафиксировали камеры наблюдения.

Парень внимательно выбирал ружье. На это потратил почти час, пишет Life.

Галявиев купил гладкоствольное ружье Hatsan ESCORT 2017 выпуска.

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Он спланировал массовые убийства в школе заранее. Готовиться парень начал с февраля 2021 года.

Он обзванивал магазины и интересовался компонентами снайперской винтовки. С марта Галявиев начал оформлять разрешение на оружие и уже через месяц его получил.

19-летний Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в казанской школе и убил по меньшей мере 11 человек, называл себя богом и хотел, чтобы все узнали о его "божественности".