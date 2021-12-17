Картину свиньи продали за рекордные $26,6 тыс.

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Свинья-художник из ЮАР по кличке Пигкассо стала всемирно известной. Ее работу продали за рекордные $26,6 тыс.

Картину "Дикая и свободная" купил в понедельник, 13 декабря, через несколько часов после выставления на продажу, немецкий покупатель Питер Эссер. Это превосходит предыдущий рекорд в $18,6 тыс. за произведение искусства животного, установленный шимпанзе Конго в 2005 году. Об этом пишет Daily Mail.

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Картина представляет собой большой холст с синими, зелеными и белыми акриловыми полосами, на создание которого у Пигкассо ушло несколько недель. Свинья создала сотни картин за последние пять лет после того, как ее хозяйка Джоанн Лефсон спасла от бойни, когда животное было еще поросенком.

Пара живет в Farm Sanctuary SA - убежище для спасенных сельскохозяйственных животных в долине Франшхук в Южной Африке.

Джоанна сказала, что хотела побить мировой рекорд Конго, но вместо этого решила просто показать, насколько умны и креативны животные. По завершении работу разместили в соцсетях и продали в течение 72 часов.

"Это не просто визуально яркая и красивая картина, это важный момент для Пигкассо и сельскохозяйственных животных. Вы не можете смотреть на это и не придавать большого значения их интеллекту, индивидуальности и творчеству", - говорит Джоанна.

Пигкассо спасли через месяц после рождения из промышленного свиноводства на окраине Кейптауна в 2016 году. Джоанна заметила, что свинья умела рисовать после того, как несколько старых кистей случайно оставила в ее стойле. Она решила развить интерес свиньи, и теперь, в пятилетнем возрасте Пигкассо создала более 400 произведений оригинального искусства. Доходы от всех продаж идут на содержание Farm Sanctuary SA и уход за животными.

В американском Нью-Йорке пожарные "трудоустроили" свинью. Назвали ее Пенни. Животное взяли с местной фермы.