Карикатурист высмеял кокаиновый скандал с российским посольством

Российский карикатурист Сергей Ёлкин высмеял кокаиновый скандал, в который втянули российских дипломатов.

Изобразил щит, меч и дорожку кокаина. Опубликовал ее в Facebook.

"Щит и меч - 400 килограммов с плеч! Об особой роли российских спецслужб в деле с кокаином из Аргентины", - подписал он изображения.

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"Инаугурация Путина переносится из посольства Аргентины в посольство Колумбии", - шутят в интернете.

Автор: Facebook Карикатура Елкина.

В феврале аргентинские СМИ сообщили об обнаружении в российской школе при посольстве в Буэнос-Айресе 12 чемоданов, в которых находилось 389 кг кокаина. Вскоре российские дипломаты отчитались о проведении совместной операции по пресечению большой поставки наркотиков в Европу.