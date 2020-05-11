Каннский фестиваль-2020 окончательно отменили

Каннского фестиваля в этом году не будет. Фото: Униан

Каннский кинофестиваль в 2020 году не состоится.

Режим чрезвычайной ситуации из-за эпидемии коронавируса во Франции продлили как минимум до 10 июля. Поэтому, провести фестиваль даже осенью будет крайне сложно, сообщил Variety представитель оргкомитета.

От идеи сделать Канны виртуальными организаторы отказались сразу.

Вместе с тем, отобранные на конкурс фильмы покажут на других фестивалях, в том числе в Венеции. Список кинолент огласят в начале июня.

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Напомним, что фестиваль был запланирован на 12-23 мая. В марте оргкомитет назвал новый срок проведения — конец июня, отметив, что это предварительное решение.