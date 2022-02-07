Кандидат в президенты Франции хочет запретить Украине вступить в НАТО

Земмур заявил, что нужно согласиться на требования Путина. Фото: Reuters

Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур заявил, что нужно согласиться на требование Кремля никогда не принимать Украину в НАТО.

Об этом сообщает издание Sud Ouest.

Политик назвал "полностью законными" претензии президента РФ Владимира Путина.

"Российский президент - патриот, он законно защищает интересы России", - сказал Земмур.

Он сказал, что Европе якобы нужно мирное соглашение. И для этого нужно обязаться, чтобы Украина никогда не входила в НАТО".

Земмур прокомментировал поездку президента Франции Эммануэля Макрона в Россию.

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"Эммануэль Макрон потерял несколько хороших идей. Прием Путина в Версале был хорошей инициативой, но, как всегда, он все испортил, потому что делает все наоборот", - сказал кандидат в президенты.

Французский журналист Эрик Земмур объявил о намерении принять участие в предстоящих президентских выборах. Журналист придерживается правых взглядов. Он благосклонно относится к президенту России Владимиру Путину.