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среда, 05 августа 2020 08:31

Кандидат в президенты Беларуси заявила об угрозах с украинского номера

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Кандидат в президенты Беларуси заявила об угрозах с украинского номера
На Светлану Тихановську давят, чтобы она сняла свою кандидатуру с выборов. Фото: svoboda.org

Больше кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановська во время ее предвыборной кампании хотела сдаться и прекратить предвыборную борьбу после телефонного звонка с украинской номера.

Об этом она сказала в интервью для издания "Настоящее время".

На вопрос, когда было труднее и хотелось показаться, Тихановська ответила, что больше всего ее поразил один телефонный звонок.

"Я помню яркий, конечно, момент - это то телефонный звонок, когда я была уверена, что дальше не пойду, потому что это все было уже слишком. Когда позвонили и сказали, что тебя в тюрьму, у тебя детей отберут . Причин для этого не было, знаете ", - сказала Тихановська.

По ее словам, это был звонок из украинского номера - собеседник требовал прекратить предвыборную агитацию, и угрожал арестом. Сначала она запаниковала и решила, что, в первую очередь, должна защитить своих детей.

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"Ну это такое, знаете, было так низко и подло. Я никогда с этим не сталкивалась. Ни одна мама не пожертвует своими детьми ради кого бы то ни было", - пояснила Тихановська.

В тот момент она как раз собирала подписи, чтобы иметь возможность стать кандидатом в президенты страны.

"Объективных причин меня сажать в тюрьму или детей забирать в детдом не было. И решила, если я приму какие-то меры безопасности, то этого можно будет избежать, - это был самый напряженный момент. Но вообще в тот период ты каждое утро просыпаешься - и тебе страшно. страшно, что придут сейчас с обыском, потому что это был тот период, когда забрали Сергея ", - рассказала Тихановська.

Известного политтехнолога Виталия Шклярова задержали в Минске.

Правоохранители Беларуси считают, что мужчина под лозунгом "Страна для жизни" в соцсетях мобилизовывал протестный электорат вокруг соперников Лукашенко - семьи Тихановских.

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