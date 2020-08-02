Конкурент Лукашенко спрятался в Украине

Белорусский оппозиционер, бывший кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало приехал в Киев.
До этого он скрывался в России, куда недавно выехал с детьми из-за якобы вероятности ареста и лишения родительских прав.
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Об этом сообщил пресс-секретарь политика Алексей Урбан, пишет "Интерфакс".
"Валерий Цепкало уже находится в Киеве", - сказал Урбан.
О цели визита неизвестно.
Валерий Цепкало считался одним из основных конкурентов Александра Лукашенко на выборах. Однако ЦИК Беларуси его кандидатуру не зарегистрировала из-за нехватки необходимых 100 тыс. достоверных подписей за его выдвижение. Для выборов штаб Цепкало и еще двух оппозиционеров Светланы Тихановськои и Виктора Бабарыки решили объединиться. 23 июля он выехал из страны в Россию, забрав с собой детей. Свои действия политик объяснил вероятностью ареста и лишением родительских прав.
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