Конкурент Лукашенко спрятался в Украине

Валерий Цепкало приехал в Киев. Фото: facebook.com/valerytsepkalo

Белорусский оппозиционер, бывший кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало приехал в Киев.

До этого он скрывался в России, куда недавно выехал с детьми из-за якобы вероятности ареста и лишения родительских прав.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Есть риск, что Беларусь потеряет сувереннисть - Дариуш Патерняк

Об этом сообщил пресс-секретарь политика Алексей Урбан, пишет "Интерфакс".

"Валерий Цепкало уже находится в Киеве", - сказал Урбан.

О цели визита неизвестно.

Валерий Цепкало считался одним из основных конкурентов Александра Лукашенко на выборах. Однако ЦИК Беларуси его кандидатуру не зарегистрировала из-за нехватки необходимых 100 тыс. достоверных подписей за его выдвижение. Для выборов штаб Цепкало и еще двух оппозиционеров Светланы Тихановськои и Виктора Бабарыки решили объединиться. 23 июля он выехал из страны в Россию, забрав с собой детей. Свои действия политик объяснил вероятностью ареста и лишением родительских прав.