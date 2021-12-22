Канцлер Шольц говорил с Путиным о российских войсках на украинской границе

Шольц и Путин провели телефонный разговор. Фото: Reuters

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц говорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным о перемещении российских войск к украинской границе.

Шольц отметил необходимость срочной деэскалации ситуации. Об этом говорится в заявлении Ведомства федерального канцлера по результатам разговора.

Политики также говорили о состоянии исполнения минских договоренностей. Шольц выступил за возобновление переговоров в "нормандском формате".

В Кремле прокомментировали, что вопросы войны на Донбассе рассматривали по просьбе Шольца. Путин обвинил Киев в уклонении от исполнения своих обязательств по минским договоренностям. И это будто бы мешает возможному проведению нового саммита в "нормандском формате".

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Путин прокомментировал требования РФ, в которых говорится о недопущении вступления Украины в НАТО. В Кремле надеются, что по этому поводу будут серьезные переговоры.

17 декабря Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что российские оккупанты на Донбассе оборудуют новые основные и запасные огневые позиции у линии разграничения. Боевики также вооружаются тяжелой техникой: танками, минометами, гаубицами и самоходными артиллерийскими установками. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января - в начале февраля 2022 года.