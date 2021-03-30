Канада вводит новые санкции против РФ из-за оккупации Крыма

Министерство иностранных дел Канады ввело новые санкции против России из-за оккупации Крыма.
Под ограничения попали двое россиян и четыре компании, сообщается на официальном сайте правительства.
В список санкций включены:
генеральный директор транспортной компании "Гранд Сервис Экспресс" (оператор железнодорожного сообщения с оккупированных РФ Крымом) Александр Ганов,
гендиректор "Мостотрест" Леонид Риженькин,
а также предприятия:
ОАО "Ленпромтранспроект",
ОАО "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит -Томмот -Якутск",
"Крымская железная дорога"
"Крымская первая страховая компания".
Канада выразила сожаление за "серьезные нарушения международного гуманитарного права и прав человека" в оккупированном Крыму.
Оттава поддерживает Украину и ее народ, "продолжает решительно отстаивать свои права против агрессивных действий России", говорится в заявлении главы МИД.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Крымчане понимают, что будущее только с Украиной - Кориневич
Государственная служба геологии и недр отменила разрешения на пользование недрами 19 компаниям, против которых СНБО накануне ввела санкции.
Комментарии