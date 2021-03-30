Канада вводит новые санкции против РФ из-за оккупации Крыма

Против России вводят еще санкции. Фото: Обозреватель

Министерство иностранных дел Канады ввело новые санкции против России из-за оккупации Крыма.

Под ограничения попали двое россиян и четыре компании, сообщается на официальном сайте правительства.

В список санкций включены:

генеральный директор транспортной компании "Гранд Сервис Экспресс" (оператор железнодорожного сообщения с оккупированных РФ Крымом) Александр Ганов,

гендиректор "Мостотрест" Леонид Риженькин,

а также предприятия:

ОАО "Ленпромтранспроект",

ОАО "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит -Томмот -Якутск",

"Крымская железная дорога"

"Крымская первая страховая компания".

Канада выразила сожаление за "серьезные нарушения международного гуманитарного права и прав человека" в оккупированном Крыму.

Оттава поддерживает Украину и ее народ, "продолжает решительно отстаивать свои права против агрессивных действий России", говорится в заявлении главы МИД.

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Государственная служба геологии и недр отменила разрешения на пользование недрами 19 компаниям, против которых СНБО накануне ввела санкции.