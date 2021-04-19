Канада продолжит использовать вакцину AstraZeneca

Канада сообщила о втором случае редких сгустков крови с низким уровнем тромбоцитов после иммунизации вакциной от COVID-19 компании AstraZeneca. При этом она заявила, что по-прежнему рекомендует использовать вакцину.

В заявлении министерства здравоохранения Канады говорится, что человек, который пережил это очень редкое событие, выздоравливает. Об этом сообщает Reuters.

Канада по-прежнему утверждает, что преимущества вакцины AstraZeneca перевешивают потенциальные риски, говорится в заявлении.

В заявлении говорится, что органы здравоохранения Канады "будут продолжать внимательно следить за использованием всех вакцин против COVID-19, изучать и оценивать любые новые проблемы безопасности".

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Канада сообщила о первом свертывании крови, связанном с вакциной, 13 апреля, а днем позже, после проверки, органы здравоохранения заявили, что не будут ограничивать использование вакцины AstraZeneca.

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сказал, что Украина не будет отказываться от использования вакцин компании AstraZeneca.