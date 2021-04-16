Украина не будет отказываться от AstraZeneca

Ляшко напомнил, что вакцинироваться гораздо менее рискованно, чем переболеть. Фото: Reuters

Украина не будет отказываться от использования вакцин компании AstraZeneca.

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сказал об этом на брифинге по прибытии в Украину первой партии вакцины Pfizer в рамках инициативы COVAX, передает "УНИАН".

"Украина сегодня работает совместно с партнерами ВОЗ, ЮНИСЕФ и использует лучшие практики, которые применяются в мире. Уже несколько раз рассматривался вопрос безопасности вакцин, и все партнеры, все регуляторные органы говорят, что риски от вакцинации и риски от болезни несопоставимы. Риски от болезни превышают допустимые неблагоприятные события после иммунизации, которые могут возникнуть, в сотни, а то и тысячи раз. Поэтому сегодня спокойно вакцинируемся. Вакцина безопасна, она защищает", - заявил Ляшко.

В Украине при использовании уже более 400 тыс. доз несерьезные неблагоприятные события зафиксировали на уровне 0,25-0,26%.

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"Я бы призвал всех коммуницировать о целесообразности и безопасности иммунной профилактики", - сказал Ляшко.

Назвали категории украинцев, которых на вакцинацию против Covid-19 будут регистрировать работодатели. Речь о: работников сферы здравоохранения, образования, соцсферы, работников или жителей интернатов, домов престарелых, военнослужащих, а также работников структур госбезопасности.