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воскресенье, 01 августа 2021 02:25

Канада оказалась на пороге четвертой волны коронавируса

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Канада оказалась на пороге четвертой волны коронавируса
Фото: Pixabay

В ближайшие недели Канада будет проходить четвертую волну COVID-19, которая будет мягче предыдущих из-за массовой вакцинации. Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом заявила главный санитарный врач Канады Тереза ​​Там.

"Мы стоим на пороге четвертой волны COVID-19, обусловленной штаммом Дельта. Однако траектория развития будет зависеть от роста количества полностью вакцинированных людей, а также временных рамок, темпов и масштаба открытия экономики", - сказала Там.

По ее словам, из-за смягчения ограничительных мер в Канаде следует ждать определенного роста новых случаев инфицирования. "Мы предполагаем, что новые случаи будут сосредоточены преимущественно среди невакцинированной молодежи, однако будут распространяться и на старшие возрастные группы невакцинированных. Большее количество новых случаев и старше возраст инфицированных в конце концов приведут к увеличению тяжелых случаев течения болезни и количества госпитализаций", - подчеркнула врач.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Штамм Delta может стать одной из самых распространенных инфекций мира

Она добавила, что это свидетельствует о "необходимости более внимательного подхода к смягчению мер охраны общественного здоровья". "Нам также следует оставаться осмотрительными и реагировать на признаки возвращения коронавируса, и продолжать наращивать пропорцию вакцинированного населения", - подытожила Там.

Ранее ученые назвали причины появления новых штаммов коронавируса.

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