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вторник, 22 декабря 2020 20:43

Известную актрису госпитализировали в тяжелом состоянии с Covid-19

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Известную актрису госпитализировали в тяжелом состоянии с Covid-19
Актриса Ирина Муравьева заболела коронавирусом. Фото: Facebook

Советскую и российскую актрису Ирину Муравьеву госпитализировали в тяжелом состоянии с Covid-19.

Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

"Актриса Ирина Муравьеву госпитализировали с коронавирусом. Звезда "Карнавала" почувствовала себя плохо 10 декабря - пожаловалась на озноб, головную боль, температуру и першение в горле. На следующий день она сдала тест на корону. Состояние продолжало ухудшаться. 18 декабря актрису госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали вирусную пневмонию и коронавирус. Сейчас она находится под постоянным наблюдением врачей в палате. Актриса находится в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.

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71-летняя Ирина Муравьева стала известна благодаря фильмам "Москва слезам не верит", "Карнавал", "Самая обаятельная и привлекательная" и сериалу "Не родись красивой".

В семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона диагностировали коронавирус. Еще в воскресенье гонщик "Мерседеса" стоял на верхней ступеньке подиума Гран Бахрейна, который он выиграл в близком к доминирующему стиле, а уже в понедельник почувствовал недомогание.

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