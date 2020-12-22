Известную актрису госпитализировали в тяжелом состоянии с Covid-19

Актриса Ирина Муравьева заболела коронавирусом. Фото: Facebook

Советскую и российскую актрису Ирину Муравьеву госпитализировали в тяжелом состоянии с Covid-19.

Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

"Актриса Ирина Муравьеву госпитализировали с коронавирусом. Звезда "Карнавала" почувствовала себя плохо 10 декабря - пожаловалась на озноб, головную боль, температуру и першение в горле. На следующий день она сдала тест на корону. Состояние продолжало ухудшаться. 18 декабря актрису госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали вирусную пневмонию и коронавирус. Сейчас она находится под постоянным наблюдением врачей в палате. Актриса находится в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.

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71-летняя Ирина Муравьева стала известна благодаря фильмам "Москва слезам не верит", "Карнавал", "Самая обаятельная и привлекательная" и сериалу "Не родись красивой".

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