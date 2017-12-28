Израиль заплатит странам, которые поддерживают его в ООН

В июле Нетаньяху встречался с лидерами африканских стран в Уганде. За поддержку Израиля в ООН они получат финансовую поддержку. Фото: Times of Israel.

$50 млн пообещал выделить израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху для фонда поддержки 50 стран из Африки, Восточной Европы и Азии.

Деньги поступят странам, которые поддерживают Израиль на международной арене, заявил политик в среду, сообщает Times of Israel.

Финансирование будет осуществляться по принципу "50 на пятидесяти". Каждая страна получит помощь в соответствии с ее потребностями. Израиль готов финансировать сферу технологий, опреснения воды, сельское хозяйство и развитие лидерства. МИД Израиля уже начало работу над созданием фонда.

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Нетаньяху длительное время использует передовые технологии и экономическое развитие Израиля как стимул для новых союзников, особенно в ООН, и рычаг давления на тех, кто уже получил от него помощь.

Традиционно, глава израильского правительства ищет союзников в Америке, Западной Европе и развивающихся странах.

На $285 млн сократит США финансирование Организации Объединенных Наций. Это решение приняли из-за того, что ООН не поддержал признание Иерусалима столицей Израиля, как того требовали США.