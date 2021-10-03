Израиль отменяет список "красных" стран

В последнее время в этом списке было всего три страны: Болгария, Бразилия и Турция. Фото: Pixabay

Правительство Израиля проголосовало за то, чтобы исключить Турцию, Болгарию и Бразилию из списка стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавируса. Об этом сообщает Newsru.co.il.

Таким образом, в "красном" списке не осталось ни одной страны. Решения, отменило список "красных" стран, для полета в которые требуется специальное разрешение комиссии по исключительных случаев, вступит в силу 4 октября.

В последнее время в этом списке было всего три страны: Болгария, Бразилия и Турция.

Вакцинированы израильтяне, которые вернулись домой из этих стран, должны будут пройти тест на коронавирус в аэропорту и, если результат будет отрицательным, им не придется соблюдать карантин.

5-7 октября президент Израиля Ицхак Герцог совершит свой первый государственный визит в Украину. Во время визита глава Израиля выступит на мероприятиях, посвященных 80-й годовщине убийств в Бабьем Яру.