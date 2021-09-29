Президент Израиля посетит Украину

Герцог впервые посетит Украину. Фото: DW

5-7 октября президент Израиля Ицхак Герцог совершит свой первый государственный визит в Украину.

Во время визита глава Израиля выступит на мероприятиях, посвященных 80-й годовщине убийств в Бабьем Яру. Об этом сообщает Интерфакс.

"Президент Герцог встретится с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгаль, выступит перед Верховной Радой и встретится с представителями украинской еврейской общины", - сообщили в посольстве Израиля.

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Утром во вторник, 5 октября Герцог прилетит в Украину и начнет свой визит возложением венка к могиле Неизвестного солдата в Киеве. Затем он отправится на официальный прием в Мариинский дворец, который начнется с почетного караула. Позже он встретится с президентом Зеленским.

После встречи президентов состоится совместное заявление для прессы.

Утром в среду Герцог выступит с обращением в Верховную Раду. В тот же день Герцог примет участие в мероприятии с местной еврейской общиной и встретится с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, который также примет участие в церемонии памяти Бабьего Яра. Герцог также выступит с речью на официальной церемонии памяти, посвященной 80-й годовщине убийств в Бабьем Яру.

Украина с рабочим визитом 6 октября посетит федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Он прилетит в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.