Изменение конституции РФ - запасной план Путина по сохранению власти

После неудачи с Беларусью Путин перешел к запасному плану по сохранению власти. Фото: Politeka

Планом "А" президента РФ Владимира Путина по сохранению власти было создание "союзного государства" с помощью поглощения Беларуси, но президент Александр Лукашенко не согласился с этим.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника в Кремле, передает Hromadske.

Так в 2024 году заканчивается четвертый президентский срок нынешнего президента РФ, действующая конституция не позволяет ему снова баллотироваться. Путин рассчитывал уговорить Лукашенко создать "союзное государство", поскольку это позволило бы ему снова стать президентом - лидером нового государства, к которому его предыдущие сроки не имели бы отношения.

По словам собеседников издания, за месяц до 15 января, когда Путин объявил о внесении изменений в конституцию, он встречался с Лукашенко и пытался уговорить его согласиться на объединение двух стран.

Однако президент Беларуси отказался от этого, и с 1 января страна начала экономически "расплачиваться" за это - Россия не согласилась продавать нефть на прежних условиях и сократила поставки на три четверти. Дешевая нефть из России - одна из главных экспортных статей для Беларуси, потому что страна покупает сырье в РФ, перерабатывает ее и продает за границу.

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Теперь, как говорят источники издания, Россия готова полностью прекратить экспорт нефти в Беларусь, если Лукашенко не позволит местным нефтеперерабатывающим заводам платить за российскую нефть по рыночным ценам.

Сам Лукашенко не скрывал, что Путин пытался убедить его согласиться на объединение стран, однако он не готов пойти на это.

"Я в этом не участвую и участвовать никогда не буду. Я сказал вашему президенту", - заявил Лукашенко в интервью "Эху Москвы".

Относительно нефти Лукашенко обвинил Россию в нарушении договоренностей, но одновременно заявил, что Минск готов покупать нефть в России по рыночным ценам, однако, по его словам, в Москве настаивают на "премии" российским компаниям.

Президент России Владимир Путин планирует провести конституционную реформу. Об этом он заявил 15 января во время ежегодного обращения к федеральному собранию. Среди предложенных изменений усиление роли парламента и губернаторов, верховенство конституции России над международными законами и новые требования к кандидатам в президенты.

Большинство экспертов и политологов уверены, что это начало "операции" по сохранению власти Владимира Путина в стране.