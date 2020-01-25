Из музея похитили монеты стоимостью более 1 млн евро

 
Ексклюзивы
1/5
"Сожалеет о содеянном" - военный пытался застрелиться в "Десне"
"Сожалеет о содеянном" - военный пытался застрелиться в "Десне"
Просмотров: 963
Почему дело "черной бухгалтерии" развалилось
Почему дело "черной бухгалтерии" развалилось
Просмотров: 621
В Украине закодируют популярные телевизионные каналы: что следует знать
В Украине закодируют популярные телевизионные каналы: что следует знать
Просмотров: 2547
Сколько украинцев считают себя средним классом
Сколько украинцев считают себя средним классом
Просмотров: 3024
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Просмотров: 5671
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
Просмотров: 1233
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Просмотров: 855
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Просмотров: 648
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Просмотров: 3942
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Просмотров: 963
Фото
Все фото
4
7
21
3
4
Опубликовали трогательные фото военных, вместе кормят коал
Опубликовали трогательные фото военных, вместе кормят коал
Магазины сгущенного молока и сладкий кофе-украинка показала необычные предпочтения бразильцев
Магазины сгущенного молока и сладкий кофе-украинка показала необычные предпочтения бразильцев
Мем, который показывает разницу фотографий в соцсетях, набирает популярность
Мем, который показывает разницу фотографий в соцсетях, набирает популярность
С флейтой и голышом: известная реперка XXL украсила обложку культового издания
С флейтой и голышом: известная реперка XXL украсила обложку культового издания
Парень выжил после нападения рыбы-иглы, проткнувшей шею насквозь
Парень выжил после нападения рыбы-иглы, проткнувшей шею насквозь
Видео
Все видео
Коронавирус в Китае: улицы дезинфицируют машинами
Коронавирус в Китае: улицы дезинфицируют машинами
В России затопило кипятком мини-отель: есть погибшие
В России затопило кипятком мини-отель: есть погибшие
Путин "потерялся" по дороге на фотосессию: показали забавное видео
Путин "потерялся" по дороге на фотосессию: показали забавное видео
Затоплены острова и пересохла Венеция: первые климатические изменения в 2020-м
Затоплены острова и пересохла Венеция: первые климатические изменения в 2020-м
Голливудские звезды "снялись" в ролике в поддержку Украины
Голливудские звезды "снялись" в ролике в поддержку Украины
Интервью
1/5
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Просмотров: 1485
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 1836
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 3042
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2142
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2934
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
24 января 2020
1 Просмотров: 549
Символ віри
А чому б іноді щиросердо й не похвалитися? Особливо – якщо заслужено. От, наприклад, у мене є одна позитивна риса: я майже завжди намагаюся ...
суббота, 25 января 2020 22:32

Из музея похитили монеты стоимостью более 1 млн евро

  Комментировать
Из музея похитили монеты стоимостью более 1 млн евро
Ограбили музей в Словакии. Фото: УНИАН

В Словакии из Национального музея похитили старинные монеты стоимостью более 1 млн евро.

Местная полиция не разглашает информацию о том, при каких обстоятельствах и какие монеты исчезли из фонда национального музея, пишет издание Pravda.

"Учитывая, что дело расследуется полицией, мы не будем ее комментировать. Мы будем ждать, пока следователь завершит работу, а потом озвучим вывод для СМИ", — заявил представитель министерства культуры страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вынесли ценные монеты и орудия труда: ограбили музей

Напомним, в Одессе дважды за выходные 11-12 января ограбили музей "Пороховая башня", расположенный в Центральном парке культуры и отдыха имени Тараса Шевченко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Из музея похитили монеты стоимостью более 1 млн евро». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
января

Марш Мендельсона стал всемирным хитом

Нодар Ахалкаци разгромил "Ливерпуль"

Бриллиант раскололи на 106 кусков

Самое читаемое
Чешский фотограф Лукаш Дворак: тот, кто уважает красоту женщины
Чешский фотограф Лукаш Дворак: тот, кто уважает красоту женщины
30
 1 Просмотров: 68194
Самое красивое в мире обнаженное тело: модель представила платье Жана-Поля Готье
Самое красивое в мире обнаженное тело: модель представила платье Жана-Поля Готье
5
 Просмотров: 29773
Срезали кожу и выкололи глаз: жуткие подробности убийства подруг в Киеве
Срезали кожу и выкололи глаз: жуткие подробности убийства подруг в Киеве 5 Просмотров: 12069
Гороскоп на выходные: как начнется год Крысы
Гороскоп на выходные: как начнется год Крысы
 Просмотров: 11097
Гибель Марины Поплавской: суд вынес приговор водителю автобуса
Гибель Марины Поплавской: суд вынес приговор водителю автобуса Просмотров: 10143
Мир
Китайский коронавирус зафиксировали во Франции и Японии
Китайский коронавирус зафиксировали во Франции и Японии Просмотров: 198
Назвали количество зараженных коронавирусом в Китае
Назвали количество зараженных коронавирусом в Китае Просмотров: 576
Коронавирус в Китае: туристические компании прекращают организацию туров
Коронавирус в Китае: туристические компании прекращают организацию туров Просмотров: 162
Опубликовали трогательные фото военных, вместе кормят коал
Опубликовали трогательные фото военных, вместе кормят коал
4
 Просмотров: 621
От китайского коронавируса впервые умер медик
От китайского коронавируса впервые умер медик Просмотров: 378
Больше всего комментируют
6
Зеленский ответил, планирует ли он идти на второй срок
5
Зеленский в разговоре с Нетаньяху вспомнил о Крыме и личной семейной истории
5
Срезали кожу и выкололи глаз: жуткие подробности убийства подруг в Киеве
5
Эксперт объяснил, почему мир стал менее дружественным к Украине
3
Для тех, кому нет разницы: россияне обстреляли Мариуполь
Голосов: 333
Голосование 13 февраля стартует чемпионат мира по биатлону. Сколько медалей завоюют украинцы?
  • 1) ноль
  • 2) одну
  • 3) две
  • 4) три
  • 5) четыре
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua