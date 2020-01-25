Из музея похитили монеты стоимостью более 1 млн евро

Ограбили музей в Словакии. Фото: УНИАН

В Словакии из Национального музея похитили старинные монеты стоимостью более 1 млн евро.

Местная полиция не разглашает информацию о том, при каких обстоятельствах и какие монеты исчезли из фонда национального музея, пишет издание Pravda.

"Учитывая, что дело расследуется полицией, мы не будем ее комментировать. Мы будем ждать, пока следователь завершит работу, а потом озвучим вывод для СМИ", — заявил представитель министерства культуры страны.

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Напомним, в Одессе дважды за выходные 11-12 января ограбили музей "Пороховая башня", расположенный в Центральном парке культуры и отдыха имени Тараса Шевченко.