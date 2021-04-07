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среда, 07 апреля 2021 08:17

Истребители НАТО за неделю 7 раз перехватывали военные самолеты РФ

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Истребители НАТО за неделю 7 раз перехватывали военные самолеты РФ
9 марта истребители перехватили один самолет Ил-38 и два самолета Су-27. Первый летел из материковой России к Балтийскому морю, а затем вернулся назад Фото: pixabay.com

С 29 марта по 4 апреля истребители НАТО семь раз поднимались в небо над Балтийским морем для идентификации и перехвата российских военных самолетов.

29 марта истребители перехватили один самолет Ил-38 и два самолета Су-27. Первый летел из материковой России к Балтийскому морю, а затем вернулся назад, сообщили в Министерстве обороны Литвы, передает Укринформ.

30 марта был перехвачен один Ил-20, летевший из материковой России в Калининград.

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31 марта день Ил-20 совершил полет с Калининграда до материковой части страны. В тот же день истребители НАТО перехватили два Су-27, которые вылетели из этого же города и вернулись обратно. В этот день альянса сопровождали Ту-134, летевший из материковой части РФ.

Уже 31 марта было зафиксировано полет одного Ил-20.

2 апреля, кроме Ил-20 был перехвачен один Ил-76.

На Донбассе украинские морпехи обнаружили самодельное взрывное устройство - игрушечный детский самолет, начиненный взрывчатым веществом. Прилетел по ветру со стороны противника, сдетонировал.

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