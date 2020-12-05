Историк рассказал о "болезни" Путина

Путину удалось прийти к власти на ностальгии по СССР. Фото: Reuters

Российский историк Андрей Зубов заявил, что президент России Владимир Путин "больной" Советским Союзом.

"Да, он болен. И ему, как политику, это очень мешает. Понимаете, в 90-е годы, когда действительно по всему бывшему СССР были очень большие неурядицы, нищета, бандитизм откровенный – в Украине, в России и в Беларуси, повсюду – то в этой ситуации люди хотели вернуться в доброе старое прошлое. Они забыли уже о тех неприятных моментах, с которыми это доброе прошлое связано, но они помнят, что тогда было, по крайней мере, стабильно и спокойно", - сказал он в эфире программы "Все по беспределу" на телеканале "Апостроф TV".

Зубов сказал, что именно на этой волне впервые победил Путин. Выборы 2000 года прошли демократично и он получил более 50% голосов избирателей.

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"И Путин подумал, что теперь его мечта может осуществиться. То есть он теперь может действительно народ привести в светлое прошлое, которое ему самому очень любо. И вот здесь он совершил огромную ошибку. Хотя народ и хотел этого, это был абсолютный тупик. Туда невозможно было вести людей, потому что его вторая цель и мечта – это стать объединяющим центром, лидером всего постсоветского мира. То есть если не восстановить Советский Союз, то, по крайней мере, стать центром бывшего Советского Союза, возглавить этот процесс. Но возглавить это процесс он мог только в том случае, если Россия будет технологически, экономически и политически в авангарде мира, а не в хвосте", - сказал историк.

Внеочередные президентские выборы в РФ могут состояться весной 2021, но окончательного решения Путин еще не принял. Об этом пишет издание GuildHall, разбирая возможные сценарии смены власти в России.