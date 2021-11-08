"Исповедовался достойно": к Саакашвили пустили священника

Михеил Саакашвили голодает 39-й день подряд. Его в тюрьме посетил священник. Фото: newsgeorgia.ge

В понедельник, 8 ноября, экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в тюрьме посетил митрополит Николоз Пачуашвили.

Политик исповедался и причастился, пишет "Грузия онлайн".

"Я был в тюрьме, посетил третьего президента Грузии. Он принял святое причастие. Я причастил его кровью и плотью Христовой - крошками хлеба, смоченными в вине", - рассказал митрополит.

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Священнослужитель назвал этот день историческим и сравнил Саакашвили с царем Давидом Строителем, который "единственный из исторических персонажей Грузии выдержал строгий пост длиной 40 дней".

По словам Пачуашвили, Саакашвили "исповедовался достойно".

"Я 30 лет исповедую и причащаю людей. Он (Саакашвили. - Gazeta.ua) исповедовался достойно. Людям трудно соблюдать пост, и вот так, "всухую", держать пост 40 дней, исповедоваться и причаститься. Это очень большое достижение. Для политиков это была голодовка, а для меня – пост", - подчеркнул митрополит Николоз.

Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку. В последние дни Саакашвили отказался от приема лекарств, поддерживавших его жизнеспособность. Состояние здоровья политика близко к сверхкритическому, возможна кома. Есть угроза жизни, сообщила народная депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько.