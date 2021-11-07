Под тюрьмой, где сидит Саакашвили, разбили палатки и голодают

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Сторонники экс-президента Грузии Михеила Саакашвили установили палатки возле тюрьмы в Руставе, где находится политик.

Об этом сообщает информационный портал "Новости – Грузия"

Около двух десятков сторонников Саакашвили провели ночь в палаточном городке.

Сейчас у центрального входа в пенитенциарное учреждение установлены девять палаток.

После масштабной субботней акции с требованием перевода Саакашвили в частную клинику несколько демонстрантов приняли решение продолжать протест. Они планируют оставаться в палаточном городке до тех пор, пока экс-президент Грузии не будет госпитализирован.

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До десяти сторонников Саакашвили начали голодовку. В их числе тележурналист Гигла Туманишвили.

Лидеры партии Саакашвили "Единое национальное движение" накануне объявили власти Грузии ультиматум с требованием о переводе политика в частную клинику. В случае невыполнения требований обещают "собрать всю Грузию" на площади Свободы в центре Тбилиси в понедельник.

Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов. Саакашвили заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку. Бывший президент Грузии не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили голодает 38-й день.