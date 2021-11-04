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четверг, 04 ноября 2021 10:23

Испанию и Португалию засыпало снегом

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Испанию и Португалию засыпало снегом
Иберийский полуостров засыпало снегом / randrlife.co.uk

Сильный снегопад в среду, 3 ноября, заблокировал десятки дорог в Португалии и Испании. Ожидается, что зимняя погода продержится на Пиренейском полуострове как минимум до субботы.

В Португалии в среду утром у восточной границы с Испанией был обильный снегопад. Самые труднопроходимые дороги находятся в районах Каштелу-Бранко и Гуарда. Об этом сообщает Polsat.

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В ночь со среды на четверг в обоих районах ожидается падение температуры ниже нуля. Наряду с ожидаемым снегопадом синоптики предупреждают о возможном появлении гололеда на проезжей части.

В среду обильный снегопад прошел также в нескольких автономных округах Испании - Кастилии и Леоне, Астурии, Кантабрии, в Наварре и Каталонии. В нескольких испанских муниципалитетах в среду утром температура опустилась до -5 градусов.

Власти Балеарских островов предупредили в среду о сильных ливнях, которые, как ожидается, начнутся вечером и продлятся как минимум до понедельника.

В Украине 3 ноября православная церковь чтит память четырех святых с именем Илларион. В этот день крестьяне ждали заморозков и похолоданий.

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04
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