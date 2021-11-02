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среда, 03 ноября 2021 06:31

Народные приметы 3 ноября: погода будет солнечной, если дым идет вверх

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Народные приметы 3 ноября: погода будет солнечной, если дым идет вверх
Если сегодня будет дуть теплый воздух – придет затяжная оттепель. Фото: pixabay.com

3 ноября православная церковь чтит память четырех святых с именем Илларион. В этот день крестьяне ждали заморозков и похолоданий.

Gazeta.ua предлагает узнать каких традиций придерживались сегодня наши предки.

В народе верили, что 3 ноября не нужно ехать в дальнюю дорогу, так как могла произойти беда. Дороги наших предков считались символом жизненного пути. Поэтому верили, если вам перешли дорогу, это плохой знак. Вас могли таким образом лишить здоровья, удачи и благополучия.

Кроме того, дорогам издавна приписывали опасность. Их считали своеобразным пределом между нашим миром и местом обитания злых духов. На месте старого пути нельзя было строить дом. На тропе нельзя было спать, лежать или сидеть.

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Народные приметы

Если на Иллариона выпал снег, значит, на следующий год будет урожай хлеба.

Если выпал снег и остался на ветках деревьев – в ближайшее время снегопады не пройдут.

Если дым идет вверх, значит, погода будет ясной и солнечной.

Если 3 ноября будет дуть теплый воздух – придет затяжная оттепель.

Если закат красный, а после него ясное звездное небо, то нужно ждать мороз и ясную погоду.

Что нельзя делать

Нельзя отправляться в поездку, чтобы не столкнуться с неприятностями.

Желательно ничего не поднимать с дороги, ведь найденная вещь может принести несчастье.

В церкви 3 ноября почитается память преподобного Иллариона Великого. Его считают основателем первых монастырей в Палестине. Кроме того, он активно занимался проповедничеством.

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