Исламские фанатики расстреляли журналистов сатирического издания

Мурал у редакции журнала Charlie Hebdo в Париже / Getty Images

Около полудня 7 января 2015-го исламские фанатики ворвались в редакцию французского сатирического журнала Charlie Hebdo, убив 12 человек. Это нападение стало их ответом на карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные в журнале.

Журнал имел опыт враждебности и угроз со стороны исламистов. В 2006-м издание перепечатало скандальную карикатуру с Мухаммедом с голландской газеты Jyllands-Posten, за что ее работникам угрожали смертью. В 2011-м редакцию Charlie Hebdo взорвали бомбой в ответ на выпуск, содержащий карикатуры на пророка Мухаммеда.

Издательский директор журнала, карикатурист Стефан Шарбонно, был откровенным критиком религии, особенно радикального ислама. Он был включен в список наиболее разыскиваемых лиц, который террористическая организация "Аль-Каида" составила в 2013-м. Как и многие во Франции, работники Charlie Hebdo верили в ценность светского государства и критиковали как радикальный ислам, так и католицизм.

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Нападение 2015 года совершили два брата-французы алжирского происхождения - Саид и Шериф Куашами. Они заставили сотрудницу Коринн Рей открыть дверь в офис. После чего открыли огонь по работникам.

После охоты на террористов, которая длилась 2 дня, полиция их нашла в промышленной зоне за пределами Парижа, и застрелила в перестрелке. Примерно в то же время их знакомый Амеде Кулибали, который присягнул на верность террористам с ИДИЛ, взял заложников в кошерном магазине в Париже. Он убил 4-х человек, евреев, прежде чем его застрелила полиция.

После нападения по миру прокатились акции солидарности с убитыми журналистами под девизом - Je suis Charlie, то есть "Я - Шарли". Убийства восприняли во Франции и странах Запада не только как теракты, но и как посягательство на свободу слова.

Charlie Hebdo продолжает печатать карикатуры. Его первый выпуск после теракта вышел тиражом более 8 млн экземпляров, что в геометрической прогрессии больше, чем у любого предыдущего выпуска. В нем работы убитых, а на обложке Мухаммед, изображен со слезой на глазах и табличкой: Je suis Charlie.