Исламские фанатики расстреляли журналистов сатирического издания

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
1 Просмотров: 846
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Просмотров: 603
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
5 Просмотров: 2295
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
5 Просмотров: 2304
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 522
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4545
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 918
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 207
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1566
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1818
Фото
Все фото
5
19
6
5
5
Украинка придумала необычный способ выучить английский
Украинка придумала необычный способ выучить английский
Опубликовали впечатляющие фото Марса
Опубликовали впечатляющие фото Марса
Тревел-блогерку затравили в сети за частые и дорогие путешествия 2020-го
Тревел-блогерку затравили в сети за частые и дорогие путешествия 2020-го
Ким Кардашьян разводится с Канье Уэстом - СМИ
Ким Кардашьян разводится с Канье Уэстом - СМИ
&quot;Самое бриллиантовое&quot; кольцо в мире сделали в виде бархатца
"Самое бриллиантовое" кольцо в мире сделали в виде бархатца
Видео
Все видео
Нашли захоронение сторонников древней религии
Нашли захоронение сторонников древней религии
Под завалами обнаружили живую собаку
Под завалами обнаружили живую собаку
Ищут добровольца, который будет жить на маяке и смотреть фильмы
Ищут добровольца, который будет жить на маяке и смотреть фильмы
Создали водяной счетчик нового типа с приложением на смартфон
Создали водяной счетчик нового типа с приложением на смартфон
Самолет упал на жилой дом. Погибла семья
Самолет упал на жилой дом. Погибла семья
Интервью
1/5
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
1 Просмотров: 126
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
1 Просмотров: 5850
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Просмотров: 243
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
Просмотров: 4572
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 522
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 189
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
четверг, 07 января 2021 07:30

Исламские фанатики расстреляли журналистов сатирического издания

  Комментировать
Исламские фанатики расстреляли журналистов сатирического издания
Мурал у редакции журнала Charlie Hebdo в Париже / Getty Images

Около полудня 7 января 2015-го исламские фанатики ворвались в редакцию французского сатирического журнала Charlie Hebdo, убив 12 человек. Это нападение стало их ответом на карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные в журнале.

Журнал имел опыт враждебности и угроз со стороны исламистов. В 2006-м издание перепечатало скандальную карикатуру с Мухаммедом с голландской газеты Jyllands-Posten, за что ее работникам угрожали смертью. В 2011-м редакцию Charlie Hebdo взорвали бомбой в ответ на выпуск, содержащий карикатуры на пророка Мухаммеда.

Издательский директор журнала, карикатурист Стефан Шарбонно, был откровенным критиком религии, особенно радикального ислама. Он был включен в список наиболее разыскиваемых лиц, который террористическая организация "Аль-Каида" составила в 2013-м. Как и многие во Франции, работники Charlie Hebdo верили в ценность светского государства и критиковали как радикальный ислам, так и католицизм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Карикатурист "Шарли ебдо": мой юмор острый и коррозийный

Нападение 2015 года совершили два брата-французы алжирского происхождения - Саид и Шериф Куашами. Они заставили сотрудницу Коринн Рей открыть дверь в офис. После чего открыли огонь по работникам.

После охоты на террористов, которая длилась 2 дня, полиция их нашла в промышленной зоне за пределами Парижа, и застрелила в перестрелке. Примерно в то же время их знакомый Амеде Кулибали, который присягнул на верность террористам с ИДИЛ, взял заложников в кошерном магазине в Париже. Он убил 4-х человек, евреев, прежде чем его застрелила полиция.

После нападения по миру прокатились акции солидарности с убитыми журналистами под девизом - Je suis Charlie, то есть "Я - Шарли". Убийства восприняли во Франции и странах Запада не только как теракты, но и как посягательство на свободу слова.

Charlie Hebdo продолжает печатать карикатуры. Его первый выпуск после теракта вышел тиражом более 8 млн экземпляров, что в геометрической прогрессии больше, чем у любого предыдущего выпуска. В нем работы убитых, а на обложке Мухаммед, изображен со слезой на глазах и табличкой: Je suis Charlie.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Исламские фанатики расстреляли журналистов сатирического издания». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
января

Предложили первый сигнал о бедствии корабля на море

Исламские фанатики расстреляли журналистов сатирического издания

Во второй раз в истории начался импичмент президента США

Серийный убийца с раздвоением личности просил его поймать

Самое читаемое
Модель Катарина Мазепа отпраздновала миллион подписчиков обнаженным фото
Модель Катарина Мазепа отпраздновала миллион подписчиков обнаженным фото
13
 1 Просмотров: 18639
Экс-возлюбленная нового &quot;холостяка&quot; назвала его нарциссом с комплексами
Экс-возлюбленная нового "холостяка" назвала его нарциссом с комплексами
5
 Просмотров: 10530
Скандал в кафе: посетительницу разозлил флаг
Скандал в кафе: посетительницу разозлил флаг
 1 Просмотров: 9459
Пропавшего одиннадцатиклассника нашли мертвым
Пропавшего одиннадцатиклассника нашли мертвым Просмотров: 8919
Устроила обнаженную фотосессию. Звезда Instagram прикрыла интимные места ракушками
Устроила обнаженную фотосессию. Звезда Instagram прикрыла интимные места ракушками
6
 Просмотров: 8784
Мир
Предложили первый сигнал о бедствии корабля на море
Предложили первый сигнал о бедствии корабля на море
 Просмотров: 63
Первую в мире рождественскую открытку продают за $ 25 тыс.
Первую в мире рождественскую открытку продают за $ 25 тыс. Просмотров: 81
Во второй раз в истории начался импичмент президента США
Во второй раз в истории начался импичмент президента США
 Просмотров: 1017
Трампу готовятся во второй раз объявить импичмент
Трампу готовятся во второй раз объявить импичмент Просмотров: 477
Из-за протестов в Вашингтоне уволилась руководитель аппарата Мелании Трамп
Из-за протестов в Вашингтоне уволилась руководитель аппарата Мелании Трамп Просмотров: 324
Больше всего комментируют
5
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
3
Братство выступило за объединение славян в единую державу
2
Куда чаще всего мигрируют украинские заробитчане
2
Пришли во власть: родственники "слуг" в 2020-м обзавелись люксовыми авто и столичной недвижимостью
2
Цифры впечатляют: рассказали о масштабах елочного вандализма
Голосов: 591
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть