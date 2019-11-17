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воскресенье, 17 ноября 2019 03:08

Индия испытала ракету, способную нести ядерный заряд

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Индия испытала ракету, способную нести ядерный заряд
Индия испытала баллистическую ракету. Фото: ТСН

Индия успешно провела испытательный пуск баллистической ракеты среднего радиуса действия Agni-II, которая способна нести ядерный боезаряд.

Ракета была запущена на дальность две тысячи километров с полигона на острове Абдул Калам у побережья восточного штата Орисса и с высокой точностью поразила учебную цель, сообщает India Today.

Индия обладает баллистическими ракетами от Agni-I к Agni-IV с дальностью действия 700-3,5 тысячи км, которые способны нести ядерные боеголовки, а также проводит испытания баллистической ракеты Agni-V, которая имеет радиус действия от 5 до 5500 км.

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Первое успешное испытание Agni-V было проведено 19 апреля 2012 года. Все последующие пуски также прошли успешно. Ожидается, что в скором будущем ракета поступит на вооружение.

Напомним, руководство Северной Кореи сообщило об успешном запуске баллистической ракеты с подводной лодки.

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