Илон Маск объяснил, почему удалил свой аккаунт в Twitter

Генеральный директор корпорации Tesla Илон Маск удалил свой аккаунт в Twitter. Это произошло через 10 месяцев после того, как один из его твитов создал ему проблемы с регуляторами США.
Маск изменил свое имя в Twitter на Daddy DotCom - это существующий веб-сайт, который предоставляет информацию о воспитании детей молодым родителям, об этом сообщает Bloomberg.
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Маск попал в неприятности в феврале. Он отправил твит с прогнозом, что Тесла построит около 500 тыс. автомобилей в этом году.
Just deleted my Twitter account— Daddy DotCom (@elonmusk) 17 червня 2019 р.
На эти твиты среагировала комиссия по ценным бумагам и биржам. Маск отметил, что компания станет частной, и заявил, что он получил для этого финансирование.Однако доказательств не было. Маск и Тесла заплатили по $ 20 млн. долларов, чтобы договориться с комиссией.
В рамках судебного урегулирования все его посты в Твиттере должны одобряться юристом компании. Особенно если они могут повлиять на акции.
Гендиректор Tesla Илон Маск возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей американских компаний по версии газеты The New York Times.
В 2018 году вознаграждение Маска за работу в автомобильной компании составила 2,284 млрд долларов. Это на 4575310% больше, чем годом ранее.
Такое большое вознаграждение своему руководителю еще не назначала ни одна публичная компания. Но проблема в том, что пока эти деньги Маску не принадлежат.
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