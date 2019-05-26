Вознаграждение Илона Маска за работу в Tesla выросла на 4575310%

Tesla назначила награду Маск в размере 2,284 млрд долларов, но проблема в том, что пока эти деньги Маску не принадлежат. Фото: espreso.tv

Гендиректор Tesla Илон Маск возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей американских компаний по версии газеты The New York Times.

Об этом пишет Forbes.

В 2018 году вознаграждение Маска за работу в автомобильной компании составила 2,284 млрд долларов. Это на 4575310% больше, чем годом ранее.

Такое большое вознаграждение своему руководителю еще не назначала ни одна публичная компания. Но проблема в том, что пока эти деньги Маску не принадлежат.

Сумму 2,284 млрд долларов практически полностью составляют опционы на акции Tesla. В начале прошлого года Tesla обновила условия компенсационного пакета главного исполнительного директора, привязав выплаты ему к достижениям ключевых показателей.

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Вознаграждение разбито на 12 траншей, для передачи каждого установлены свои условия. Например, первый транш будет передан Маску при достижении компанией капитализации в 100 млрд долларов и выручки в 20 млрд долларов или прибыли в 1,5 млрд долларов.

Для получения последнего, 12-го транша, Маску необходимо добиться увеличения капитализации Tesla в 650 млрд долларов. Сейчас рыночная капитализация Tesla составляет около 34 млрд долларов, то есть в 19 раз меньше.

Если названные цели не будут выполнены, Маск останется без вознаграждения. Подобная система, как объясняла Tesla, гарантирует, что бизнесмен продолжит руководить компанией в долгосрочной перспективе, а не переключится на другие свои проекты, например, SpaceX.

Пока ни один из опционов, предусмотренных компенсационным пакетом Маска, не был выполнено.