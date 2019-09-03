Художница делает 3D татуировки ореолы соска женщинам, пережившим мастэктомию

Фото: Terri Benamore

Британская художница Терри Бенамор создает реконструктивные татуировки ореол людям, пережившим операцию на молочной железе из-за рака.

"Я называю татуировки на сосках исцеляющими, чтобы они не исцеляют душу многим женщинам. Так женщины, победившие рак, но отдали в борьбе часть себя, могут почувствовать себя снова полноценными", - рассказывает 32-летняя владелица студии, сообщает Metro.co.uk.

Услуги с реконструкции женщина рекламирует в соцсетях Facebook и Instagram. Но из-за запрета на фотографии женской груди, ее страницу заблокировали сначала на день, потом на несколько недель, теперь в год. Женщина борется с медиа-гигантами, чтобы признать фото 3D тату ореол - не сексуальным контентом.

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"Люди, которые нуждаются в такой татуировки - тень своего бывшего я. У них пропало полное доверие к своему телу. Фото работ, которыми я делюсь в соцсетях приносит 80% клиентов. Люди должны видеть на что это похоже, как это будет выглядеть", - говорит Бенамор.

После более чем 200 писем и сообщений от разных людей с просьбой возобновить страницу салона, ее снова активировали.

Представитель Facebook заявил, что рассказал, что сейчас работают над технологией, которая будет распознавать рубцы от мастектомии на фото. Так фотографии с изображением татуировки не будут идти в разрез с политикой соцсети.

Одесситка 7-летняя Ева Гребенюк стала самым молодым тату-мастером и попала в Книгу рекордов Украины. Это зафиксировали на фестивале Tatoo Collеction Kiev. Ей подарили путевку в Болгарии.