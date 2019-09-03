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вторник, 03 сентября 2019 16:08

Художница делает 3D татуировки ореолы соска женщинам, пережившим мастэктомию
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Терри Бенамор делает 3D татуировки ореол сосков на груди людей, переживших мастэктомию
Фото: Terri Benamore
Терри Бенамор делает 3D татуировки ореол сосков на груди людей, переживших мастэктомию
Терри Бенамор делает 3D татуировки ореол сосков на груди людей, переживших мастэктомию

Британская художница Терри Бенамор создает реконструктивные татуировки ореол людям, пережившим операцию на молочной железе из-за рака.

"Я называю татуировки на сосках исцеляющими, чтобы они не исцеляют душу многим женщинам. Так женщины, победившие рак, но отдали в борьбе часть себя, могут почувствовать себя снова полноценными", - рассказывает 32-летняя владелица студии, сообщает Metro.co.uk.

Услуги с реконструкции женщина рекламирует в соцсетях Facebook и Instagram. Но из-за запрета на фотографии женской груди, ее страницу заблокировали сначала на день, потом на несколько недель, теперь в год. Женщина борется с медиа-гигантами, чтобы признать фото 3D тату ореол - не сексуальным контентом.

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"Люди, которые нуждаются в такой татуировки - тень своего бывшего я. У них пропало полное доверие к своему телу. Фото работ, которыми я делюсь в соцсетях приносит 80% клиентов. Люди должны видеть на что это похоже, как это будет выглядеть", - говорит Бенамор.

После более чем 200 писем и сообщений от разных людей с просьбой возобновить страницу салона, ее снова активировали.

Представитель Facebook заявил, что рассказал, что сейчас работают над технологией, которая будет распознавать рубцы от мастектомии на фото. Так фотографии с изображением татуировки не будут идти в разрез с политикой соцсети.

Одесситка 7-летняя Ева Гребенюк стала самым молодым тату-мастером и попала в Книгу рекордов Украины. Это зафиксировали на фестивале Tatoo Collеction Kiev. Ей подарили путевку в Болгарии.

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