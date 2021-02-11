Хакеры украли у знаменитостей $100 млн криптовалюты

Европейское полицейское ведомство задержало 10 хакеров, которые путем взлома сим-карт похитили криптовалюты на $100 млн.
В течение 2020 года злоумышленники совершили атаки на сотни блогеров, спортсменов, музыкантов и членов их семей, говорится в заявлении ведомства.
Хакеры незаконно получали доступ к сим-карт своих жертв, а также контроль над их учетными записями. Это позволяло похищать криптовалюту и личную информацию. Киберпреступники также контролировали аккаунты пострадавших в соцсетях.
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Одной из наиболее известных жертв взлома сим-карт 2019 года стал гендиректор Twitter Джек Дорси.
Европол опубликовал несколько советов для защиты от кибератак:
- регулярно обновляйте программное обеспечение своих устройств;
- не отвечайте на подозрительные письма и не передавайте личную информацию по телефону;
- ограничивайте объем персональных данных в интернете;
- используйте 2-факторную аутентификацию учетных записей и по возможности не привязывайте к ним номер телефона.
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В США неизвестные злоумышленники вмешались в работу очистных сооружений, которые обрабатывают воду для 15 тыс. человек. Хакеры взломали систему управления и попытались повысить уровень гидроксида натрия в воде более чем в 100 раз.
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