Хакеры украли у знаменитостей $100 млн криптовалюты

Европол опубликовал несколько советов для защиты от кибератак. Фото: pixabay.com

Европейское полицейское ведомство задержало 10 хакеров, которые путем взлома сим-карт похитили криптовалюты на $100 млн.

В течение 2020 года злоумышленники совершили атаки на сотни блогеров, спортсменов, музыкантов и членов их семей, говорится в заявлении ведомства.

Хакеры незаконно получали доступ к сим-карт своих жертв, а также контроль над их учетными записями. Это позволяло похищать криптовалюту и личную информацию. Киберпреступники также контролировали аккаунты пострадавших в соцсетях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минфин США предупреждает о рисках в отношении криптовалют

Одной из наиболее известных жертв взлома сим-карт 2019 года стал гендиректор Twitter Джек Дорси.

Европол опубликовал несколько советов для защиты от кибератак:

- регулярно обновляйте программное обеспечение своих устройств;

- не отвечайте на подозрительные письма и не передавайте личную информацию по телефону;

- ограничивайте объем персональных данных в интернете;

- используйте 2-факторную аутентификацию учетных записей и по возможности не привязывайте к ним номер телефона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хакеры взломали серверы разработчика Cyberpunk 2077 и "Ведьмака"

В США неизвестные злоумышленники вмешались в работу очистных сооружений, которые обрабатывают воду для 15 тыс. человек. Хакеры взломали систему управления и попытались повысить уровень гидроксида натрия в воде более чем в 100 раз.