Гугл присвятил дудл блюзмену: интересные факты о Би Би Кинге

Гугл посвятили дудл блюзовым гитаристам и вокалисту Би Би Кингу. Фото: lenta

Гугл посвятил дудл блюзовым гитаристам и вокалисту Би Би Кингу в честь его 94-го дня рождения.

Его творчество повлияло на всех последователей "электрогитарного блюза", пишет 24tv.

Кинг давал по 250-300 концертов в год после 70 лет.

Дудл создали художник Стив Спенсер и аниматор Найл Лавандерос. Художники создали видеоряд о жизни и творчестве исполнителя.

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Кинг стал первым блюзовым исполнителем, который получил 15 "Грэмми" и попал в зал славы рок-н-ролла.

Исполнитель очень привязан к любимой гитаре. Однажды забежал в горящий клуб, чтобы спасти инструмент.

Пожар устроили двое мужчин, которые ссорились из-за женщины Люсиль. С тех пор Кинг называет свою гитару Люсиль.

Компания Google посвятила дудл датском микробиологу Гансу Кристиану Граму.