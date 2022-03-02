Грибаускайте призвала НАТО воевать за Украину

По ее словам, только война может остановить войну. Фото: Даля Грибаускайте / Facebook

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте призвала Североатлантический альянс вступить в войну за отстаивающую свою независимость Украину.

Только санкциями, какими бы жесткими они ни были, не остановить Путина, написала она в Facebook.

"Только война может остановить войну. Не нужно притворяться и пытаться успокоить совесть только поставкой Украине оружия, слишком поздно. Украинский народ воюет за нас… Повторение мантры о том, что НАТО не может помочь Украине, уже выглядит патетически и разоблачает трусость Запада", – заявила Грибаускайте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Если Путин захватит Киев, то двинется на Варшаву" - историк

Она подчеркнула, что оставаясь в этой войне сторонним наблюдателем, Запад фактически станет соучастником того, что делают российские войска с Украиной, и выразила мнение, что если Путина не остановить на Украине - странам Запада все равно придется воевать, но уже на своей территории.

"Украина просит реальной помощи, мы видим на телеэкранах взрывы в жилых кварталах и заявляем о "решительной поддержке Украины". Мне стыдно слышать, как лидеры и чиновники НАТО говорят, что не могут вмешиваться в конфликт - но ведь мы могли в Сирии, Ливии, Африке, Югославии, Афганистане? Украина сейчас борется за собственное существование и за мир в Европе. И что, мы продолжим смотреть на разрушение независимого государства? Слава Украине и ее героям! Пока только ее героям, потому что других на горизонте не видно", - сказала бывший президент.

Запад пока не может сделать над Украиной бесполетную зону, потому что это будет означать войну НАТО с ядерным государством. Маловероятно и то, что наше небо или гуманитарный коридор в нем будут защищать страны-участницы Альянса по своей инициативе.