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Спецтема: Напад Росії на Україну

"Системы ПВО и самолеты" - как Европа может помочь Украине защитить небо

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&quot;Системы ПВО и самолеты&quot; - как Европа может помочь Украине защитить небо
"Запад может предложить передать нам современное ПВО", говорит Александр Хара. Фото: www.ukrmilitary.com

Запад пока не может сделать над Украиной бесполетную зону, потому что это будет означать войну НАТО с ядерным государством. Маловероятно и то, что наше небо или гуманитарный коридор в нем будут защищать страны-участницы Альянса по своей инициативе. Об этом Gazeta.ua рассказывает эксперт-международник Александр Хара.

Так комментирует заявление экс-посола США при НАТО Курта Уолкера о том, что Соединенные Штаты вместе с союзниками по НАТО – Великобританией, Польшей, возможно, Турцией, могут обеспечить бесполетную зону над Украиной, несмотря на обеспокоенность, что будут вовлечены в прямой конфликт с Россией.

Закрытие неба военными НАТО пока маловероятно, говорит Хара.

"Ибо это будет прямой конфликт между США и Россией. Он был бы ядерным. Не вижу технической возможности, чтобы Запад мог сделать над Украиной "бесполетную зону", - говорит Хара.

Запад может помочь Украине вооружением, отмечает эксперт.

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"Украинское небо должны защищать своими силами. Единственное, что может предложить Запад – это передать современное вооружение. В этих условиях не можем усвоить новейшие образцы техники, как самолеты F 16 или система противовоздушной обороны Patriot. Но можем применить обновленные бывшие советские системы – С 300, С 400, самолеты Миг и Су. В странах центральной и восточной Европы они есть – у поляков, болгар. Это была бы нам большая помощь. Ибо мы могли бы сразу применить их против вражеской армии в нашем небе. Это решение в плоскости политики и финансов, потому что это дорого. Большой помощью будут также иностранцы, которые сейчас едут воевать за нас", - говорит Хара.

Дополнительно нужно просить еще беспилотников Байрактар, говорит эксперт.

"Самые мощные мы на земле – уничтожаем колонну за колонной. Если бы в нашем воздухе не было российских самолетов, то в города их бы не попадали бомбы. Поэтому нам нужны средства ПВО от западных союзников, чтобы бороться против вражеских самолетов", - говорит Хара.

Экспосол США при НАТО Курт Уолкер заявил, что Соединенные Штаты вместе с союзниками по НАТО могут обеспечить бесполетную зону над Украиной, несмотря на обеспокоенность, что будут вовлечены в прямой конфликт с Россией. Это можно сделать сначала над Киевом и Западной Украиной – с участием союзников, в частности, Великобритании, Польши, возможно, Турции. Необходимо предотвратить прежде всего атаки против гражданского населения и критической инфраструктуры, такой как АЭС, подчеркнул Волкер.

Европейский парламент признает европейскую перспективу Украины и будет работать с тем, чтобы Украина получила статус кандидата на членство в Европейском Союзе.

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