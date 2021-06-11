Грета Тунберг возобновила протесты

 
Ексклюзивы
1/5
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Просмотров: 405
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Просмотров: 693
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Просмотров: 864
Коронавирус вернется. Назвали даты
Коронавирус вернется. Назвали даты
Просмотров: 1845
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Просмотров: 459
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Просмотров: 702
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
2 Просмотров: 1071
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
Просмотров: 360
Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке
Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке
Просмотров: 342
Ползает под кожей и в глазах. Каким паразитом заражают комары
Ползает под кожей и в глазах. Каким паразитом заражают комары
Просмотров: 828
Фото
Все фото
12
3
8
3
3
Убийства, войны, терроризм: сборной России придумали форму
Убийства, войны, терроризм: сборной России придумали форму
На польской границе начали вакцинировать украинских заробитчан
На польской границе начали вакцинировать украинских заробитчан
Россияне устроили погром на чемпионате Европы - сожгли паб, убили человека
Россияне устроили погром на чемпионате Европы - сожгли паб, убили человека
Ливень затопил улицы за считанные минуты: автомобили плавали в воде
Ливень затопил улицы за считанные минуты: автомобили плавали в воде
На помойке нашли куриное яйцо возрастом 1 тыс. лет
На помойке нашли куриное яйцо возрастом 1 тыс. лет
Видео
Все видео
Русские крестьяне просят Меркель построить им дорогу
Русские крестьяне просят Меркель построить им дорогу
Мужчина встретил сына, которого украли почти 60 лет назад
Мужчина встретил сына, которого украли почти 60 лет назад
УЕФА не понравилось "Героям слава" на футболках Украины
УЕФА не понравилось "Героям слава" на футболках Украины
Показали забавные развлечения волчат из парка дикой природы
Показали забавные развлечения волчат из парка дикой природы
Мужчине, который дал пощечину президенту, грозит до трех лет тюрьмы
Мужчине, который дал пощечину президенту, грозит до трех лет тюрьмы
Интервью
1/5
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 513
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 387
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 243
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 2286
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 594
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
11 июня 2021
Просмотров: 117
Рапсодія розпаду
Україна має неминуче розпастися, розлетітися на клоччя. Занадто бо вона різна. Слобожанщина, скажімо, це щось одне, а Галичина – зовсім інше. ...
пятница, 11 июня 2021 20:33

Грета Тунберг возобновила протесты

  Комментировать
Грета Тунберг возобновила протесты
Активистка возобновила свои протесты. Фото: twitter/Greta Thunberg

Шведская активистка Грета Тунберг снова начала протестовать у здания шведского парламента.

Акции возобновились с 11 июня после перерыва, вызванного пандемией. О протесте девушка сообщила в своем Twitter.

"Мы снова вернулись под парламент. Но пандемия еще не закончилась, поэтому на физических акциях нас будет минимальное количество, и мы будем действовать в рамках действующих ограничений", - написала активистка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Грета Тунберг зарегистрирует свое имя как бренд

Тунберг также опубликовала фото с другими участниками протеста. На активистке защитная маска с надписью "Пятницы для будущего" и со слоганом "Школьный забастовка за климат".

Грета Тунберг стала всемирно известной экологической активисткой после своей поездки в 2019 году на яхте в Нью-Йорк, где она приняла участие в климатическом саммите ООН.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Грета Тунберг возобновила протесты». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
июня

Россияне устроили погром на чемпионате Европы - сожгли паб, убили человека

Самое читаемое
&quot;Какой кайф, когда нет сисек?&quot; - Гвоздева ответила на критику
"Какой кайф, когда нет сисек?" - Гвоздева ответила на критику
7
 Просмотров: 9982
Мисс идеальная грудь намазалась маслом для пикантных фото
Мисс идеальная грудь намазалась маслом для пикантных фото
6
 Просмотров: 7677
&quot;Пленные на Донбассе пережили групповое изнасилование. Забирали людей без гениталий&quot; - Геращенко
"Пленные на Донбассе пережили групповое изнасилование. Забирали людей без гениталий" - Геращенко Просмотров: 3672
8-летнего мальчика задушили ради мести
8-летнего мальчика задушили ради мести
 Просмотров: 3429
Гороскоп на 10 июня: как Солнечное затмение повлияет на каждого из нас
Гороскоп на 10 июня: как Солнечное затмение повлияет на каждого из нас
 Просмотров: 3321
Мир
Мужчина добровольно удалил часть мозга
Мужчина добровольно удалил часть мозга Просмотров: 387
Убийства, войны, терроризм: сборной России придумали форму
Убийства, войны, терроризм: сборной России придумали форму
12
 Просмотров: 1440
В НАТО сделали обнадеживающие заявление касательно Украины
В НАТО сделали обнадеживающие заявление касательно Украины Просмотров: 621
Русские крестьяне просят Меркель построить им дорогу
Русские крестьяне просят Меркель построить им дорогу
 Просмотров: 315
Город продает дома за 4,5 грн
Город продает дома за 4,5 грн Просмотров: 594
Больше всего комментируют
13
Порошенко переживает нелегкие времена - СМИ
5
"Слуги народа" назвали проблему номер один
5
За российскую пропаганду телеканал Мураева отделывается штрафами
5
Порошенко назвал "пленки Медведчука" продуктом пропаганды Офиса президента
2
Історія з курткою
Голосов: 40
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть