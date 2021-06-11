Грета Тунберг возобновила протесты

Активистка возобновила свои протесты. Фото: twitter/Greta Thunberg

Шведская активистка Грета Тунберг снова начала протестовать у здания шведского парламента.

Акции возобновились с 11 июня после перерыва, вызванного пандемией. О протесте девушка сообщила в своем Twitter.

"Мы снова вернулись под парламент. Но пандемия еще не закончилась, поэтому на физических акциях нас будет минимальное количество, и мы будем действовать в рамках действующих ограничений", - написала активистка.

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Тунберг также опубликовала фото с другими участниками протеста. На активистке защитная маска с надписью "Пятницы для будущего" и со слоганом "Школьный забастовка за климат".

Грета Тунберг стала всемирно известной экологической активисткой после своей поездки в 2019 году на яхте в Нью-Йорк, где она приняла участие в климатическом саммите ООН.