Грета Тунберг после годичного перерыва вернулась в школу

Екоактивистка из Швеции Грета Тунберг решила вернуться в школу после летнего перерыва. Об этом 17-летняя девушка сообщила на своей странице в Twitter.

"Мой академический год завершился. И как же здорово снова вернуться в школу!", - написала Тунберг.

В июне 2019 стало известно, что Тунберг покидает школу ради своей деятельности по защите окружающей среды.

Фото: Twitter

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Грета Тунберг стала всемирно экологической активисткой после своей поездки в 2019 году на яхте в Нью-Йорк, где она приняла участие в климатическом саммите ООН, на котором, во время выступления с трибуны, она произнесла свою знаменитую фразу "Как вы смеете!", Обвинив лидеров стран мира в том, что они, принимая меры по защите климата, "украли" у нее "мечты и детство".