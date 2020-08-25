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вторник, 25 августа 2020 11:35

Грета Тунберг после годичного перерыва вернулась в школу
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Екоактивистка из Швеции Грета Тунберг решила вернуться в школу после летнего перерыва. Об этом 17-летняя девушка сообщила на своей странице в Twitter.

"Мой академический год завершился. И как же здорово снова вернуться в школу!", - написала Тунберг.

В июне 2019 стало известно, что Тунберг покидает школу ради своей деятельности по защите окружающей среды.
Грета Тунберг решила вернуться в школу после летнего перерыва
Фото: Twitter

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Грета Тунберг стала всемирно экологической активисткой после своей поездки в 2019 году на яхте в Нью-Йорк, где она приняла участие в климатическом саммите ООН, на котором, во время выступления с трибуны, она произнесла свою знаменитую фразу "Как вы смеете!", Обвинив лидеров стран мира в том, что они, принимая меры по защите климата, "украли" у нее "мечты и детство".

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